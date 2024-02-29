迎戰囤房稅2.0大魔王 北台灣逾6千戶待售新成屋剉咧等

囤房稅 2.0來勢洶洶，建商面對餘屋稅率課徵調整，今年仍得推出先建後售新案直球對決，住展雜誌觀察北台灣已預計在2024年推出的先建後售住宅案（不含廠辦、商辦），目前至少共27案，以新北市來到10案最多。

再觀察北台灣迄今公開銷售中的住宅案新成屋共311案，合計待售戶數約6607戶。各縣市中，居冠的新北市共100案，待售戶數約2596戶；其次為桃園市，新成屋91案，待售戶數約2046戶。兩縣市當中較醒目的地帶是新北市板橋區有14案新成屋，共725戶待售；淡水區有18案成屋案、578戶待售。桃園市方面則是桃園區13案新成屋，共547戶待售；中壢區14案新成屋、335戶待售。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，去年推出平均地權條例，禁止預售時期任意轉讓房產，市場傳出是否掀起先建後售案量體，且加上原物料價格走勢趨高，先建後售也可讓營建成本易於控制。不過後來在低首付、新青安成功刺激買氣，政府反拋出囤房稅2.0的利空政策，特別是建商持有餘屋的稅率上調，先建後售案優勢退散。

陳炳辰指出，這波推案熱度熱度高的地區，包板橋區江翠北側重劃區，中壢區的青埔重劃區，桃園區的藝文特區、中路重劃區，和淡水區的紅樹林一帶等，除了先建後售案外，不乏賣到成屋還賣不掉的建案，都受到坪數大、總價高所影響。

另外，像是淡水區新市鎮，新成屋賣壓也不難想見。此等中高價新成屋的發展，恐與今年樂觀以待的房市熱潮呈現兩樣情。