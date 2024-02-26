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去年11月北市房市交易量減少4.55% 但住宅價格指數上升0.76%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北市地政局表示，最近一期（2023年11月）實價登錄交易件數1,007件，較10月減幅4.55%；交易總額255.66億元，較10月減幅6.99%；住宅價格指數119.09，較10月上升0.76%。

交易量及總額分析

2023年11月實價登錄量價動態，全市交易量共1,007件，較10月1,055件減少48件，減幅4.55%，較前一年同期763件，增幅31.98%；交易總額為255.66億元，較10月274.88億元減少19.22億元，減幅6.99%，較前一年同期175.39億元，增幅45.77%。

各行政區11月交易量四區增加、八區減少，增幅最大前三名分別為南港區、文山區、松山區，較10月分別增加14.63%、8.75%、6.41%；減幅最大為萬華區，較10月減少21.59%。

各行政區交易總額依序由大安區41.29億元、中山區40.37億元及松山區28.99億元位居前三名；總額最少為大同區，僅9.91億元，總額最高的大安區與最低的大同區，差約3.17倍。交易總額增幅最大為松山區，較10月增加37.20%；減幅最大為信義區，較10月減少45.53%。

住宅價格指數分析

2023年11月全市住宅價格指數119.09，較10月118.19上升0.76%，較前一年同期116.04上升2.63%；標準住宅總價1,887萬元，標準住宅單價每坪60.08萬元。

大樓住宅價格指數124.25，較10月123.35上升0.73%；公寓住宅價格指數112.47，較10月111.51上升0.86%；小宅住宅價格指數112.98，較10月111.60上升1.24%。

觀察台北市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢皆為上漲。

實價登錄

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