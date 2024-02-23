北北基桃10大中古屋熱門購屋路段 中和景平路登去年買氣王

據實價登錄資料，2023年北北基桃中古屋十大熱門購屋路段中，新北市中和區的景平路以238件拔得頭籌，北新路奪下排名第二；基隆市新豐街拿下第三名。

中和區的景平路2023年交易量高達238件，每周交易近5件買氣旺；永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景平路為中和區的主要交通幹道，沿線有捷運秀朗橋、景平、景安、中和站，交通系統發達，往返新店、板橋及台北市都相當便利；鄰近區域有學區，也有大型量販店、傳統市場，整體生活機能佳，受到不少首購、換屋族群青睞。

此外，因加上產品類型多元能滿足不同需求，儘管路段的平均每坪成交均價約51.8萬元，仍比起中和區平均單價47.2萬元高，單價高出近一成，顯見該區域的房屋對購屋族群頗具吸引力。

十大熱門路段中，淡水區就有三路段上榜。陳金萍分析，淡水區近年發展迅速，不僅有捷運紅線連接雙北市地區，還有淡海輕軌強化區域內交通網路，而房價相對低廉，更是吸引不少購屋族進場的誘因之一。其中，熱門購屋路段第二名是由北新路以209件交易拿下。

陳金萍表示，北新路與淡金公路交會處有輕軌淡金北新站，另一端則與主要幹道中山北路一段連接，且鄰近淡水老街。不僅有便利的交通，周邊商圈各項機能完善，讓北新路發展日漸蓬勃，加上親民的2字頭房價，吸引不少小資、首購族群前來置產。

除了北新路以外，同樣位在淡水區的學府路及淡金路也雙雙進榜，分別位居五、六名。陳金萍表示，學府路鄰近淡江大學，而淡金路沿線則有輕軌行經；整體路段單價落在每坪成交均價 20~30萬元之間，房價親民，加上淡水生活機能、交通建設漸趨成熟，區域未來發展可期。

觀察此統計，台北市及基隆市皆僅有一路段上榜。而北市唯一進榜路段就是內湖區民權東路六段，也是前十名中房價最貴路段，每坪成交均價約為72.1萬元；陳金萍分析，此路段周邊有捷運文湖線、國道1號及多條快速道路，交通機能匯聚，還有三軍總醫院、明星學區、大型賣場各項機能一應俱全，且鄰近內湖科學園區，加上靜謐的生活環境，吸引高資產族群進駐。

基隆市衝進前十名的路段則是中正區的新豐街；陳金萍指出，新豐街鄰近62甲快速道路及國道1號，交通方面對於開車通勤上班的族群相對便利；加上周邊新豐街商圈生活機能完備，「1字頭」的房價相對實惠，吸引不少雙北市通勤族群於此購屋。