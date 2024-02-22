中石化舉辦「舊愛新歡義賣捐愛」、「心願便利貼」活動

中石化（1314）集團致力於企業責任與社區參與共榮永續，近期與全體同仁及台北松山區新聚里里民、社會企業「厝邊MyNeighbor」、中國人壽東山通訊處、沈春池文教基金會、鼎越開發等，舉辦兒童「心願便利貼」、「舊愛新歡義賣捐愛」等愛心活動，建立善循環機制，並將二天義賣所得，於昨（21）日進行捐贈儀式贈與萬華兒童福利中心。

中石化表示，這次義賣活動是源自於去年聖誕節，舉辦兒福「心願便利貼」活動，偕同內部同仁、中國人壽東山通訊處、臺灣大學魔術社社長，共同舉辦「萬華兒福心願便利貼-你來許願，我來實現」活動，由兒福52名孩童手寫心願卡，透過全體同仁感動認領，並於聖誕節當日，致贈每位孩童勉勵的話。

今年，更透過在威京大樓大廳舉辦「舊愛新歡義賣」善舉，希望將愛心流轉於企業和社區，除結合中石化循環經濟的理念，並以愛物、惜物的方式實現善循環，活動所籌得的善款將全數轉為支持弱勢族群以提供實質的幫助。

此次活動現場，義賣商品皆為內部同仁及新聚里里長貢獻，將家中閒置或全新物品捐出，攤位琳瑯滿目，各式各樣的物品吸引了附近企業及里居民參加。中石化的志工團隊也是全程參與義賣，與市民們互動交流，分享舉辦初衷，讓活動更加有意義。中石化於21日舉辦捐贈儀式，將全數義賣所得捐贈與萬華兒福中心，兒福主任表示將捐款做為鼓勵用獎學金。

中石化倡導愛物惜物的精神，透過舊愛物品的再利用，實踐循環經濟的理念。並結合周邊鄰里和企業同仁的熱烈參與。這種「物盡其用，循環再生」的概念，不僅可傳遞愛心，更希望透過這樣的活動，將企業的社會責任和資源循環理念融入社區，達到對資源再運用的新契機，能夠在未來不斷發酵，為社會帶來更多正向的力量。