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王文洋買大同股票 引發市場熱議

聯合報／ 記者李泠秭魏鑫陽／台北報導
宏仁集團總裁王文洋。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影
宏仁集團總裁王文洋。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影

市場近日盛傳宏仁集團總裁王文洋進場買進大同股票，目前處於多方分治的大同經營權，在王文洋加碼後會產生什麼變化，百年家電大廠大同是否將再次上演經營權之爭，引發熱議。

宏仁集團對此表示，「總裁王文洋的確有買進大同股票，但只是個人財務性投資」，強調與集團無關。熟悉王文洋的人士則說，他買進大同股票是為財務投資，主要是看好景氣復甦後，可能帶動一波基礎重電動能。

大同則回應，不方便評論王文洋的投資，非常感謝王文洋對公司的支持，看好大同公司的價值及展望。

大同經營權之爭前幾年吵得沸沸揚揚，市場派拿下經營權後，大同高層又頻遭換將，目前大同由以王光祥、鄭文逸為首的大股東取得經營權，以及去年陸續增加持股的副董事長吳振隆，及精英前董事長蔣東濬等人。

大同最令外界垂涎的無疑是龐大的土地資產，此外，大同電力事業發展也扮演集團營收成長的要角。大同昨指出，目前電力事業群在手訂單超過百億元，訂單能見度上看二○二六年。

外界也關注大同未來獲利表現，針對大同何時能發放股利，大同總經理沈柏延日前表示，計畫今年將處分資產、補足累虧缺口，最快二○二五年就能配息。

據指出，王文洋是看好大同重電實力，近期重電股股價狂飆，手握百億電力事業訂單的大同股價卻還「倒退嚕」，因此加碼大同。熟悉王文洋的人士說，王文洋這次投資應該不會涉及大同經營權之爭，而是個人財務操作為主。

大同擁有豐厚的土地資產，除了「大同莊園」三期銷售順利之外，中和捷運聯開案也即將銷售，透過積極活化資產彌補過去的虧損。

此外，大同表示，大同重電針對二○五○年淨零排放能源政策，持續布局太陽光電案場及儲能系統統包工程、離岸風電陸域升壓站等綠能產業。用於再生能源案場的非晶質變壓器去年業績也比前年成長百分之卅，今年預估可再成長百分之四十。

再生能源 財務 資產

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