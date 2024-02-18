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《龍躍太虛-謝棟樑雕塑個展》中友時尚藝廊登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
謝棟樑提供作品《神龍反首(二)》於此次展覽中進行義賣。中友百貨提供
謝棟樑提供作品《神龍反首(二)》於此次展覽中進行義賣。中友百貨提供

中友時尚藝廊於農曆年節期間特別推出《龍躍太虛-謝棟樑雕塑個展》，展出日期從即日起至03月18日止，展出藝術家謝棟樑《瑞龍系列》、《功夫系列》、《空形系列》、《生肖系列》近年四大雕塑創作系列及文創衍生作品等共39件。

謝棟樑為台灣第一位榮獲全省美展永久免審查資格雕塑名家，也是中友百貨「金千萬」獎座12年來的指定合作藝術家。近年將「太極之道」融入作品中，作育雕塑後學與太極英才，以武術與藝術相融合創作出多元形式的作品。

謝棟樑的創作不斷演繹，從肯定人性尊嚴與價值，到關懷人生與宇宙的關係，將連綿不絕的太極之道實踐於自身體驗與創作中，作品形式雖是多樣化，其一以貫之藝術內涵是「不易」的態度，將藝術去蕪存菁地提煉，達到「簡易」的境地。

其中如《空形系列》便是對殘缺之美的歌詠，除了以此撫慰不可能完美的生命。

值得一提的是，本系列是以作品鑄造的模具重新利用，打破成規淬鍊成藝術創作，並賦予作品新的表現概念，而這正和時下企業及中友百貨努力投入的「ESG環境」議題理念不謀而合，實現推廣藝術之美，結合環境永續的美麗願景。

近幾年，中友百貨特別強調體驗式行銷與顧客互動，在展覽現場規劃「雕塑地圖」，展示謝棟樑創作於大台中的公共藝術據點，呈現出藝術家畢生的創作歷程，現場有不少顧客看了地圖才發現，原來長期陪伴著自己的雕塑作品均出自大師之手。

另外也將「生肖系列」作品，陳列展於百貨樓層的櫥窗中，顧客可在逛街時尋找謝棟樑十二生肖作品的身影。

中友百貨顧問張光貝表示：「2012年在中友時尚藝廊設立之初，謝棟樑老師就曾舉辦個展迄今時隔12年，在農曆龍年的開端再度與中友合作，別具意義。」本次展出的《瑞龍系列》，與甲辰龍年相互呼應，更有祝賀新年新氣象之意。

此外，由謝棟樑提供作品《神龍反首(二)》於此次展覽中進行義賣，價值新台幣55萬元整，希望透過藝術傳播的力量讓愛遠播，所得義賣金額將全數捐贈給台中市私立惠明盲校，也展現中友百貨在落實ESG社會責任方面的用心及努力。

謝棟樑老師為現場賓客解說作品概念。中友百貨提供
謝棟樑老師為現場賓客解說作品概念。中友百貨提供
《龍躍太虛-謝棟樑雕塑個展》即日起在中友時尚藝廊登場。中友百貨提供
《龍躍太虛-謝棟樑雕塑個展》即日起在中友時尚藝廊登場。中友百貨提供
此次展覽所得義賣金額全數捐贈給台中市私立惠明盲校。中友百貨提供
此次展覽所得義賣金額全數捐贈給台中市私立惠明盲校。中友百貨提供

義賣 藝術家

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