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台船為中油建造26座石化品儲槽 今舉行儲槽鋼板割切開工典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船承造中油委託的「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程」，今（15）日上午 11時在台船高雄廠舉行開工典禮。照片／台船提供
台船承造中油委託的「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程」，今（15）日上午 11時在台船高雄廠舉行開工典禮。照片／台船提供

台船（2208）承造中油委託的「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程」，今（15）日上午 11時在台船高雄廠舉行開工典禮，全案金額約48.5億元，未來可隨著工程推進，挹注台船營運表現。

台船指出，該公司以豐富優異的油輪建造實績，跨足台灣石化基礎建設，本案採統包方式(EPC)發包採購，含工程設計、採購、建造、安裝及試車，全案金額約計新台幣48.5億元。

本案設計已於去年4月啟動，今天開工鋼板割切後，台船將開始進行中油油槽案預製組裝工作，並將結合旗下台船防蝕、台船營造興業等公司的資源，統籌土木、鋼構、儀電、轉動機械、防蝕及台灣下游供應鏈等協助執行工程，全案預定2026年完工。

隨著高雄港石化轉運新重鎮成形，台船藉地利與精湛工藝之優勢進軍石化基礎建設，後續高雄港洲際二期石化專區逾千億元的興建案，將是台船未來全力爭取的目標業務。

台船並強調，公司近年大力推動多角化轉型，營運四大方向分別為商船本業、離岸風電、國艦國造及石化基建。2023年底隨著「環海翡翠輪」(Green Jade)正式投入風場服務及國造潛艦原型艦的命名下水，四大業務轉型已由準備階段正式進入落實發揮，未來台船公司將擺脫傳統產業的束縛蛻變，培養本土化的技術能量，在國家重大工程及政策上扮演不可或缺的關鍵力量，承先啟後，榮耀船說。

台船

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