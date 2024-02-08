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促進土地利用 台中市豐富專案配餘地順利點交

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
促進土地利用，台中市豐富專案配餘地順利點交。台中市地政局提供
促進土地利用，台中市豐富專案配餘地順利點交。台中市地政局提供

台中市豐富專案區段徵收於去年10月辦理第1次配餘地標售，計標脫3筆土地，其中一心段1115地號土地先於去年11月29日點交，同段1120、1121地號也於今年2月6日點交予得標人。台中市地政局順利於農曆年前完成3筆土地點交，讓得標人可盡早著手規劃活化土地利用，創造地方繁榮。

地政局長吳存金表示，豐富專案一心段1115地號土地，位於豐原區中正路與豐裕路口，為三面臨路且基地形狀方正商業區用地，由大華建設（2530）以每坪標脫單價101.01萬元得標，溢價率達131.71%，成功翻轉形塑豐原門戶新核心。

另同段1120、1121地號土地位居豐原國民暨兒童運動中心正對面，2筆土地皆為同一得標人取得，隨著國民運動中心之興建，該用地可配合規劃多元開發利用，帶動豐原發展新契機。

吳存金進一步說明，位於區內南側的豐原國民暨兒童運動中心，是首座納入兒童運動設施的國民運動中心，除規劃室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、桌球場等六大核心運動設施外，更規劃了親子體適能教室及兒童遊戲區等多元運動專屬空間及設施。

此工程在市府積極趕工下進度超前，力拚今年9月底完工，未來將滿足大小朋友的各種活動需求，也期能提升豐原及其鄰近地區全齡運動風氣。

另外，此區更將迎來亞洲大學附設醫院、托育及長照機構，補足在地最需要的醫療資源。

由地政局管有區內一心段1130地號配餘地設定地上權、由亞洲大學規劃興建，打造提供急性醫療照護、運動醫學、長期照護及產學合作的「全齡健康福祉園區」，預期吸引週邊產業進駐，提升醫院周邊生活機能，地政局秉持土地多元處分目標，持續創造幸福宜居城市。

此區將迎來亞洲大學附設醫院、托育及長照機構，補足在地醫療資源。台中市地政局提供
此區將迎來亞洲大學附設醫院、托育及長照機構，補足在地醫療資源。台中市地政局提供

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