出席雲林溪整體景觀工程啟用典禮 鄭文燦：水岸風情清新再現

行政院副院長鄭文燦今日出席雲林溪整體景觀工程啟用典禮時表示，很榮幸參加雲林溪污染整治工程最後一張拼圖「雲林溪整體景觀工程」完工啟用，開啟雲林溪河美水清的歷史新頁。

鄭文燦表示，雲林溪早期以河岸景色綠意優美聞名，但隨都市發展需求將雲林溪加蓋成停車場，雖暫掩臭味，也埋掉在地民眾的共同回憶；為重新喚起民眾對於雲林溪的記憶，由中央挹注經費與地方一起促進河川再生，掀開厚重的水泥頂蓋，讓縣民親水夢成真，成為都市的新環境地標。

鄭文燦指出，雲林溪整治計畫是雲林斗六歷史上的大事，而雲林溪整治過程桃園也經歷過，桃園中壢的老街溪以前也是加蓋做商場、停車場，但透過前瞻計畫的經費，桃園市政府將老街溪打造成為從上游平鎮，到下游青埔的22公里「水岸綠帶」，把城市美麗的溪流還給人民。

他強調，雲林溪有雲林、斗六人的感情，有歷史、人文、記憶。最重要的是，經過此次改造後，大家會發現原來一個城市有溪流、水岸是這麼令人讚嘆。未來雲林溪將成為環境教育場域，也是民眾休閒遊憩的重要場所，雲林溪掀蓋治理是雲林縣民眾找回自己成長故鄉感情及感到光榮的一項建設，政院也會支持後續的改造計劃。

鄭文燦指出，雲林溪整治工程，分雲林溪上游段污水截流淨化工程、掀蓋段污水截流工程、下游段污水截流工程及上、中、下游段整體水環境環境景觀工程等4個階段，中央於2016年起補助雲林縣政府辦理雲林溪掀蓋及污水截流規劃設計計畫，2018年全瞻建設－全體水環境改善計畫，核定雲林溪污染整治工程總金額達10億8,542萬元，其中中央補助佔82%，達8億9,004萬4,000元，今日啟用景觀工程部分為1億5,804萬7,143元，中央補助1億2,959萬8,656元，在中央與地方合作努力推動下，展現雲林溪新風貌。