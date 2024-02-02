SCFI 運價指數再度翻揚 遠東至美西40呎櫃狂飆13%

受到亞洲至北美運價持續飆漲激勵，遠東-美西40呎櫃狂飆13%，歐洲線即便回跌也僅下滑4.8%，今(2)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數再度翻揚，上漲38.64點至2,217.73點，周漲幅1.77%。

國內的航運業者指出，大家過度去解讀歐洲線回跌，造成不了解市況的投資人出現恐慌，市場缺船的現況沒有改變，除了年後貨量少看起來比較不吃緊，3月開始中國大陸開始出貨，市場緊張的情況會更嚴重。

根據最新一期出爐的運價，遠東到北美運價持續大漲，亞洲到美西每FEU(40呎櫃)突破5,000美元，周漲593美元，達5,005美元，漲幅逾13.44%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,652美元，較前一周漲239美元，漲幅達3.72%

遠東到歐洲運價在狂漲2倍後，2月下旬船舶返回，供給增加，運價也僅是小跌，就可以看出市場需求相當強勁，最新一周每TEU(20呎櫃)達2,723美元，較前一周下跌138美元，跌幅4.82%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,753美元，較前一周下跌150美元，跌幅3.84%。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到東南亞每TEU較前一周下跌15美元，跌4.68%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌2美元。