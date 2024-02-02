快訊

綠白隔空交鋒！民眾黨稱綠營各路人馬聯繫柯文哲 卓榮泰也在內

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

立院選舉爭議延燒…眼科醫林逸民吃飯兼當見證人 還原與柯文哲對話

SCFI 運價指數再度翻揚 遠東至美西40呎櫃狂飆13%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

受到亞洲至北美運價持續飆漲激勵，遠東-美西40呎櫃狂飆13%，歐洲線即便回跌也僅下滑4.8%，今(2)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數再度翻揚，上漲38.64點至2,217.73點，周漲幅1.77%。

國內的航運業者指出，大家過度去解讀歐洲線回跌，造成不了解市況的投資人出現恐慌，市場缺船的現況沒有改變，除了年後貨量少看起來比較不吃緊，3月開始中國大陸開始出貨，市場緊張的情況會更嚴重。

根據最新一期出爐的運價，遠東到北美運價持續大漲，亞洲到美西每FEU(40呎櫃)突破5,000美元，周漲593美元，達5,005美元，漲幅逾13.44%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,652美元，較前一周漲239美元，漲幅達3.72%

遠東到歐洲運價在狂漲2倍後，2月下旬船舶返回，供給增加，運價也僅是小跌，就可以看出市場需求相當強勁，最新一周每TEU(20呎櫃)達2,723美元，較前一周下跌138美元，跌幅4.82%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,753美元，較前一周下跌150美元，跌幅3.84%。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到東南亞每TEU較前一周下跌15美元，跌4.68%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌2美元。

延伸閱讀

曾是關東近郊滑雪勝地 新潟縣湯澤今房價暴跌「千萬度假大樓免費轉讓」

愛迪達警告北美銷售挑戰 拖累運動用品業者股價重挫

台積電北美子公司志工服務計畫 幫助逾7,400戶當地家庭

「哥吉拉-1.0」打敗「英雄」 登北美最賣座外語片季軍

相關新聞

「集盛」被爆涉出口工具機零件到俄羅斯 業界：未聽聞過該公司

外媒報導位於台中的集盛國際興業公司涉及出口工具機零件到俄羅斯，該公司今天照常上班，約有4、5名員工，游姓負責人面對記者詢...

長榮老三張國政旗下聖世出手 砸逾10億包下A辦「國家企業廣場」兩層樓

長榮大房老三張國政所屬的聖世公司出手，以總價10.58億元購入興富發建設（2542）旗下位於台北市復興北路之頂級商辦，購...

亞果遊艇斥資逾4億元打造的遊艇會員俱樂部「黃金會所」今日開幕

亞果遊艇（7566）斥資逾4億元打造、位於台南安平港的遊艇會員俱樂部「黃金會所」今（2）日開幕，四層樓建築包含宴會廳、中...

三井OUTLET台南去年締造46億元業績 二期商場今動土

日商三井不動產在高鐵車站特定區的三井OUTLET PARK去年締造46億元業績，看好台南消費前景，二期工程今天動土，二期...

去年建照「住、工、辦」全衰退 住宅連續五年建照突破14萬戶

根據內政部統計月報資料顯示，去年核發建照數量包括住宅、工業、辦公都較前一個年度衰退，其中住宅核發建照量為14.6萬戶，雖...

台南三井 OUTLET 二期今動工 新增約50家專櫃、2025年開幕

日本三井不動產集團在台所投資開發的第三座 OUTLET-「MITSUI OUTLET PARK台南」今（2）日舉行二期動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。