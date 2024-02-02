去年建照「住、工、辦」全衰退 住宅連續五年建照突破14萬戶

根據內政部統計月報資料顯示，去年核發建照數量包括住宅、工業、辦公都較前一個年度衰退，其中住宅核發建照量為14.6萬戶，雖年減19%，仍是歷史相對高量，連續5年突破14萬戶，可反映開發商的信心從樂觀逐漸恢復到理性。表現較好的則是辦公類的建照量核發139萬坪，是1999年統計以來的次高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在因為缺工與造價大幅上揚發包不易等因素，加上去年有平均地權條例與總統大選等影響，導致開發商對於手上土地的開發時程規畫相當謹慎，因此出現核發住宅建照數量衰退的狀況，不過辦公市場表現仍相對穩定。除了台北市辦公市場興建火熱外，去年台中市場的辦公建照量也爆出大量，北市以外的辦公市場長期缺乏推案供給，開發商也看好市場缺口開始布局推出辦公產品。

統計顯示，去年住宅建照核發數量達14.6萬戶，年減19%，連續五年核發建照數量超過14萬戶，這波是1995年以來的最大請照潮，去年核發住宅建照數量前兩名分別為新北市的2.6萬戶，台中市的2.5萬戶，桃園市1.9萬戶，高雄市1.8萬戶，有大量重劃區供給的區域，仍是市場上的推案熱區。

至於工業倉儲類的建照面積去年核發215萬坪，年減約17%，可能與景氣較為遲緩，企業擴增腳步放慢有關。核發量第一名是桃園市，其次則是新北市；至於辦公服務類的建照核發面積為139萬坪，雖然年減幅度仍達6%，不過仍是1999年統計以來的第二高量。核發辦公室第一名仍是台北市，核發建照面積38萬坪，主要台北市企業與服務業數量眾多，辦公市場租賃買賣需求活絡，不過台中市去年辦公服務核發建照面積達34萬坪，北市以外的辦公長期未有大量推案，開發商嗅到商機開始往北市外推案。