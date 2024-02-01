進口車抵台減少 1月掛牌數略低於預期

1月份台灣汽車總市場登錄44,821台（比上月成長4%，年增29%），表現略低於預期。主要係因TESLA以及部分進口品牌來車減少所致（TESLA 登錄僅12台）。

國產主力品牌紛紛於本月加大販促力道刺激農曆年前買氣，也都收到不錯成效。和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於於1月份合計登錄15,357台，市佔率34.3%。

和泰車表示，展望2月，受農曆新年連假影響工作天數較少，目前預估為 24,000 台（年減27%）。本牌T+L 8,700台，市佔率：約36%。

TOYOTA 2月持續針對冠軍熱銷車款COROLLA CROSS、ALTIS、RAV4提供60萬／30期高額零利率專案，並享全車系5年14萬公里延長保固等優惠，期望持續吸引消費者的購車買氣。

TOYOTA品牌旗下共5款車於本月繳出千台以上佳績，其中COROLLA CROSS熱銷3,170台，持續稱霸市場全車種銷售NO.1；國產小商霸主TOWN ACE在產能擴大後，本月首次突破2,000台，以2,038台的銷售佳績創下上市以來的單月登錄新高。國產小休旅新秀YARiS CROSS持續市場好口碑，以1,758台站穩級距冠軍；另外，銷售常勝軍RAV4及ALTIS於本月亦分別繳出1,576及1,406台的好成績，於級距市場各佔鰲頭。