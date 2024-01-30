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欣高喬遷 董座陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影
欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影

欣高（9931）石油氣公司30日喬遷至高雄林蔭大道民權一路的新辦公室，欣高董事長陳建東與退輔會主委溤世寬共同主持剪綵，對未來營運表現樂觀看待。

陳建東是高雄望族陳家成員，在南部政商界輩份高、口碑佳。

陳建東父親陳田錨曾任大眾銀行董事長、高雄市議會議長，叱吒南台灣政壇數十年，陳田錨在友人眼中，是謙和君子，而且人緣佳，朝野政治人物都與之交好；陳建東是陳田錨長子，顯然承繼父親特質，謙和有禮、思慮敏銳、事業有成。

欣高石油氣主要客群屬於原高雄市區，受惠疫情過後餐飲等商用石油氣用量增加，欣高營運蒸蒸日上，加上轉投資太陽光電以及持續推房地產事業，欣高營運前景看俏，中長期投資價值浮現。

欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影
欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影
欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影
欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影
欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影
欣高喬遷，董事長陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵。記者林政鋒攝影

石油 太陽光電 馮世寬

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