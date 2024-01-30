欣高喬遷 董座陳建東與退輔會主委馮世寬主持剪綵

欣高（9931）石油氣公司30日喬遷至高雄林蔭大道民權一路的新辦公室，欣高董事長陳建東與退輔會主委溤世寬共同主持剪綵，對未來營運表現樂觀看待。

陳建東是高雄望族陳家成員，在南部政商界輩份高、口碑佳。

陳建東父親陳田錨曾任大眾銀行董事長、高雄市議會議長，叱吒南台灣政壇數十年，陳田錨在友人眼中，是謙和君子，而且人緣佳，朝野政治人物都與之交好；陳建東是陳田錨長子，顯然承繼父親特質，謙和有禮、思慮敏銳、事業有成。