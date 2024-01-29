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信義房屋推出龍年賀歲線上刮刮樂 邀民眾一同抽好禮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋推出「信福龍龍來」賀歲刮刮樂，線上即抽即得，有機會將平板帶回家，另外再送來店禮摺疊手機支架，數量有限送完為止。（圖:信義房屋提供）
信義房屋推出「信福龍龍來」賀歲刮刮樂，線上即抽即得，有機會將平板帶回家，另外再送來店禮摺疊手機支架，數量有限送完為止。（圖:信義房屋提供）

新春將至，信義房屋推出「信福龍龍來」線上活動，以年節期間最受歡迎的開運刮刮樂玩法，邀請民眾刮出2024年新年運勢祝福，獲得祝福後即可進行抽獎，線上即抽即得，即日起至2月29日，參與活動就有機會將iPad、Apple Watch以及開運金項鍊等好禮帶回家。除了線上抽大獎外，參與遊戲即可憑券至全台信義房屋分店領取限量來店禮，實用折疊手機支架讓民眾免費帶回家，數量有限送完為止。

農曆新年是傳統重要節日，更有團聚、聯繫感情之意，信義房屋除於各分店推出實體活動外，去年亦推出「福兔賀歲抽信運」線上遊戲，搭配紙作祈福達摩做為來店禮，廣獲好評；今年延續熱潮再以龍年為主題，推出「信福龍龍來」開運刮刮樂活動，即日起至2月29日止，點選至活動網站，加入會員後皆可參與，歡迎民眾一起來刮出獨家新年運勢小卡，獲得新年好運就可以立即抽獎，信義房屋大方提供iPad、Apple Watch、開運金項鍊、相片打印機與超商購物金等超過5,000份實用好禮，讓消費者獲得祝福之餘還能將好禮帶回家！

參與「信福龍龍來」的消費者，除線上抽獎有機會帶走好禮，另外還可獲得獨家限量來店禮，消費者在完成活動之後都會收到兌換券，憑券即可到全台分店兌換實用折疊手機支架，數量有限，送完為止。

此外，信義房屋於龍年春節同步再推出獨家設計春節小物，由三大人氣插畫家林廉恩、郭公館工作室及Aboo Yang設計，共有多達五款可愛紅包袋及小春聯，同樣可至各分店免費索取，數量有限、贈完為止。

「信福龍龍來」活動網址：https://link.localbond.tw/lfB0h3

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