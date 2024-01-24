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中鋼業務副總由陳銘源升任 統管千萬噸鋼材分配
中鋼（2002）24日公告人事異動，經第18屆第9次董事會議通過人事異動事項，業務部門助理副總經理陳銘源升任業務部門副總經理，自113年2月1日起生效。
另外中鋼一级以上主管職位異動如次:
(一)營業銷售處處長李家丞升任業務部門助理副總經理。
(二)營業管理處副處長莊東杰升任營業銷售處處長。
(三)工業工程處副處長陳敏偉升任工業工程處處長。
以上人事異動自113年2月1日起生效。
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