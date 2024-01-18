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台灣人購屋仍愛預售屋 11月揭露量1.05萬戶、年增一倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

國內房市剛性需求持續穩健，統計最新全台預售揭露狀況，11月預售揭露量達1.05萬件，連續兩個月都站上萬件的水準，且11月預售揭露量寫下預售禁止換約新制以來單月新高，且較去年同期倍增，顯示即使政策打擊預售換約的投資需求，但自用需求穩健，預售市場交易狀況穩定。

信義房屋不動產企研室傳案經理曾敬德表示，平均地權條例上路後，預售案市場結構產生改變，出現想要換約投資行為退場，預售市場也轉為自用當道，所幸房市自用買氣仍相對穩健，觀察平均地權條例上路過後，預售揭露量又緩步逐月回升，11月仍繳出單月萬件、年增一倍的穩健表現。

去年11月全台房市揭露約1.05萬件，連續兩個月都站在萬件以上，反映預售市場需求穩定，10月房市以台中表現最好，單月成交2206件，不過11月則是由桃園居冠，成交2653件，其次則是新北市的2122件，台中市的1978件，高雄市則是978件，連續3個月都成交超過900件，由於高雄有預售案熱銷，預料未來可能會回升到千件以上。

曾敬德指出，部分國人購屋還是偏好預售，新房子有管理、規劃設計新穎又沒有使用過，加上前期的付款較為輕鬆，不用一次拿出2成的自備款，因此只要產品坪數、總價、付款方式都針對自用客特別設計過的個案，在現在仍是可以繳出不錯的銷售成績。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房市 平均地權條例 信義房屋 買氣

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