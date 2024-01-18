大選加打炒房 2023年住宅推案量創4年新低

住展雜誌統計，2023年北台灣（北北基桃竹宜）新成屋、預售屋住宅推案量（不含商辦、廠辦建案）約1.1兆元，較2022年減少約1521.1億元，年減幅12.1％，也為2020年以來的4年新低。不過台北市與宜蘭地區仍量增，各增8.7％、36％，其餘四區推案量下滑，以基隆市年減52.9％，衰退幅度最大，其次為桃園市減幅27.2％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，排除特定的鉅額商辦量後，推案量逆勢走降，2023年在大選因素、利率走高、打炒房條例，以及政經不穩下，建商眼見交易清淡，皆延後推案。

分析歷年的狀態，2018與2019年市場在穩定低利，和逐步適應2016年的首波房地合一稅情況下，推案量加溫破兆元大關；2020年開始因疫情而調整出史上最低利率，全球包括台灣在內都見房市熱況，推升量能，直到2022年包括連續升息、打炒房政策持續推出，加上兩次大選與政經動盪，利空籠罩，遞延在2023年發酵，建商因成本考量無法調整價位，先講求不傷行情，以拖延代替降價，逐漸量縮。

展望2024年，陳炳辰認為，大選結果底定，不確定因素消散，新總統團隊勢必將有利多政策推出，影響房市往有利方向推展，加上市場適應調控政策與2字頭利率，且還有新青安持續助攻，一掃近年陰霾，不少建商已預定第1季進場推案。