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小店化！台北各區店王曝 4區單價破萬、近七成25坪以下

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
西門町示意圖。記者朱曼寧／攝影
西門町示意圖。記者朱曼寧／攝影

內需復甦，店面租賃市場也回溫，台灣房屋集團趨勢中心統計，2023年台北市各行政區店面租金單價王，其中萬華、信義、大安、中山這四個行政區的店王，單價都破萬元，又以萬華區西門町的店王，為2023年台北市全市租金單價最高的店王，於去年8月時由飾品店以月租30萬元、每坪每月租金17,783元，租下成都路16.87坪店面。

其次為信義區忠孝東路五段則在6月時，以每月33萬元、單價13,280元租給精品珠寶店。另外，統計2023年全台北一樓店面租金單價破萬元交易，共計11筆；但是2022年因適逢疫情仍嚴峻，單價破萬店面僅3筆，至於疫情爆發前的2018年則有10筆，顯示2023年台北店面出租行情已幾乎恢復到疫情前水準。

台灣房屋西門特許加盟店表示，如今人潮和店租行情幾乎恢復到疫情前的水準，徒步區尤其是漢中街、峨眉街、武昌街二段，一樓30~35坪以及整棟透天型店面都相當受到歡迎，月租金單價基本都萬元起跳，精華店面的總月租金可落在100~300萬元上下，承租業種包含日本二手精品業、公仔店、運動品牌等，近期也有不少連鎖品牌的餐飲業進駐西門町商圈，鎖定百坪以上的中大型店面，觀察從2023年6月之後，正西門町商圈店面空置率已降至5%以下，幾乎已恢復疫情前榮景。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察台北12區的店租單價王，幾乎都在捷運站附近，店面坪數在25坪以下的就有8筆，其中文山區的甚至為5坪不到的分租店面，顯示目前中小坪數店面正夯，主要是這類店面的租金總價門檻較低，不論是潮牌服飾、3C配件、伴手禮、餐飲小吃等業種都適用，且不少零售業現在採取商圈展實體店，衛星倉儲開線上商城，因此對店面坪數需求小，商圈位置和人潮才是卡位關鍵。

第一建經研究中心副理張菱育指出，國內知名的觀光型商圈，經歷至少3年的疫情影響，店租行情一度下滑，疫後不少精華店面，都附帶了調漲條款，也就是直接在租約載明一定年期的租金調幅，這除了顯示看好商圈的未來發展性，且近年通膨、升息和加稅等因素，使房東對租金頗為堅持，而租客為了商圈人潮和長期經營考量，也得承擔更高的成本卡位。

2023年台北市各行政區店租單價王。資料來源／台灣房屋
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店面租金

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