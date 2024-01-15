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買房壓力山大！ 台中房價負擔能力落入「過低」等級

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
圖為台中七期新市政中心的推案熱區。圖／聯合報系資料照片
圖為台中七期新市政中心的推案熱區。圖／聯合報系資料照片

內政部今（15）日公布2023年第3季全國房貸負擔率為42.25%，季增0.16個百分點、年增1.7個百分點，負擔能力維持「偏低」等級。

值得注意的是，台中市房貸負擔率突破50%大關，從原本負擔能力「偏低」正式落到負擔能力「過低」等級，加上雙北，六都當中就有三都負擔能力過低。全台僅剩嘉義縣、屏東縣、基隆市三縣市的房貸負擔率屬「可合理負擔」等級。

觀察六都負擔率，台中市房貸負擔率50.32%，季增0.79、年增3.36個百分點，幅度冠居六都，也因為房貸負擔率突破50%，台中市從負擔能力「偏低」等級落到了「過低」等級。

台北市2023年第3季房貸負擔率55.35%，季增0.59、年增0.06個百分點，新北市房貸負擔率55.35%，季減0.06、年增1.69個百分點。六都當中已有台北、新北、台中三都，負擔能力等級屬「過低」等級。

全台各縣市當中，僅剩嘉義縣、屏東縣、基隆市三縣市的房貸負擔率屬於「可合理負擔」等級。

房價負擔能力分級，若房貸負擔率在50%以上表示房價負擔能力過低，40%以上、低於50%表示房價負擔能力偏低，30%以上、低於40%表示房價負擔能力略低、30%以下表示可合理負擔。

內政部表示，這一季主要受中位數住宅價格上升，導致購屋負擔微幅加重；但因可支配所得上升，再加上政府去年8月實施新青安成家貸款方案，使這一季新承做房貸利率下降，有助減輕自住民眾實質購屋負擔。

房貸 房價

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