銀合歡轉作生質能 助水泥廠減碳

台泥蘇澳廠與宜蘭縣府、水利署第一河川分署、林業署宜蘭分署、交通部公路總局東區養護工程分局等4個機關共同簽署備忘錄，未來這4個合作單位砍除的銀合歡，以及綠美化產生的廢樹幹枝條，將送往台泥蘇澳廠，以先進的水泥窯協同處理技術，把外來種轉化成為生質能。

宜蘭縣府表示，銀合歡具容易擴散、與原生植物競爭的特性，每棵銀合歡樹一年可產生1到2萬顆種子，嚴重衝擊生物多樣性。聯合國2023年最新報告指出，目前有3500多個外來入侵種，正對生態和人類造成威脅，是六成動植物滅絕的主因，每年造成新台幣13.6兆經濟損失；其中，台灣常見的銀合歡，被國際自然保育聯盟列為世界百大危害外來種。

台泥蘇澳廠在宜蘭縣農業處媒合下，擴大處理水利署第一河川分署河道上的銀合歡，以及公路總局東區養護工程分局、林業育署宜蘭分署等綠美化工程修剪產生的廢樹幹枝條。農業處副處長吳東原說，台泥蘇澳廠藉由破碎及資源化處理，讓宜蘭及合作範圍內的銀合歡等外來入侵種植物，成為水泥製程的生質燃料，促進生態復育也兼顧減碳（少用煤）。

農業處表示，銀合歡在宜蘭的危害面積約100多公頃，南部的危害規模更大，宜蘭的銀合歡大多位於河川或水圳旁，至於綠美化工程修剪產生的廢樹幹枝條，因為進焚化爐會破壞爐子，所以委外破碎處理或堆放腐化，今後改由台泥免費處理，可作為燃料，政府也省下一筆費用。

第一河川分署表示，去年委外清除銀合歡達56公頃，水泥廠若用煤炭作燃料，會被政府徵收碳費，若改用木質燃料取代，既減少碳費支出，也減用煤炭排碳，一舉數得。

台泥蘇澳廠陳進益廠長表示，協助去化銀合歡與廢樹幹枝條，效能更好也符合資源循環的環保趨勢。