鍇睿攜手Riot取得日本英雄聯盟聯賽LJL主辦及招商權

鍇睿國際今（12）日正式宣布與 Riot Games （銳玩遊戲）再度拓展跨區域合作，取得英雄聯盟（League of Legends）日本聯賽（League of Legends Japan League，簡稱LJL）賽事主辦權及招商權，將於2024年春季開始，全方面承接LJL賽事運營、轉播製作與商務合作。

鍇睿國際自2021年起與Riot Games共同主辦太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series，簡稱 PCS），賽事參與區域包含台港澳及星、馬、菲、泰等太平洋區域，全心投入經營打造太平洋區域優質電競環境。

PCS收視率逐年創下收視新高，例行賽最高收視自2020年春、夏季的26,653人成長至97,000人（夏季敗部組決賽BYG對決CFO），並且該年世界大賽中文台觀眾更是在今年創下38萬同時在線觀眾，直播一星期後占據YouTube遊戲類發燒影片第一名。

鍇睿國際正積極擴展全球市場，今年起將主辦日本本地電競職業聯賽。除了將版圖自東南亞向東北亞拓展，更是看好電競新興產業與日本企業的合作商機。隨著與Riot Games合作更加多元，2023年春季接手特戰英豪職業賽共同主辦權及國際賽中文獨家轉播權，同年夏季取得韓國職業聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）獨家中文轉播權及招商權，並成立PCS次級聯賽系統（LOL Pacific Championship Series Challengers League，簡稱 PCL），期望打造優秀電競人才培育管道。

除了職業聯賽的運行以外，每年暑假登場的全台最頂尖的業餘賽事亞洲電子競技公開賽，更透過結合各大知名品牌及企業合作，進行產品推廣及品牌行銷，將電競與商業趣味結合，讓玩家與觀眾感受獨有的電競魅力。