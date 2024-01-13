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能登強震啟示：北市老宅密度六都之冠 遇震「這原因」可能使災情慘重？

遠見／ 文‧吳季柔
連建築抗震技術享譽國際的日本，在這次能登半島的規模7.6強震中，危老建築也難逃大規模損壞。美聯社
連建築抗震技術享譽國際的日本，在這次能登半島的規模7.6強震中，危老建築也難逃大規模損壞。美聯社

老宅遇上強震，恐如骨牌般轟然倒塌，就連建築抗震技術享譽國際的日本，在這次能登半島的規模7.6強震中，危老建築也難逃大規模損壞。換作台北，老宅密集度高、外加地下水潛藏的「液化」危機，情景其實極度相似，破壞程度恐難以想像。

日本新年慘遭強震衝擊，至今一週過去，死亡數字已飆破200，仍有100人失蹤，而流離失所、暫居避難所的災民，超過2.6萬名。《京都新聞》報導，受到暴雪與道路毀損影響，石川縣有至少3100人與外界隔絕，集中在重災區珠洲市、輪島市，當地的供水、供電，也尚未恢復穩定。

截至1月8日，石川縣政府統計，超過1300棟建築於震災中毀損，包括深受旅客喜愛的輪島朝市，千年歷史的木造建築，因強震與火災大幅毀損。

石川縣災害對策本部會議。取自Youtube@Ishikawa Pref
石川縣災害對策本部會議。取自Youtube@Ishikawa Pref

日本抗震建築標準獨步全球

當外媒對日本防震建築盛讚有嘉，避免更嚴重的破壞，日本國內依舊深刻檢討，指出石川縣珠洲市、輪島市當地老宅，未符合最新的抗震標準，尤其當地人口高齡化、較偏遠地區，建築的抗震翻修並不完善。

日本是全球最容易發生地震的國家之一，因此建築的抗震規範，可為領先全球。《國家地理》雜誌報導，早在1923年，經歷規模7.9的關東大地震，14萬人死亡、東京幾乎夷為平地的慘痛教訓後，日本政府首度引入建築防震條例。1981年通過《建築標準法修正案》，規定建築抗震條件應高過震度6、7，建築應僅輕微損壞，仍可正常使用，若遭受強度更高的地震，樓房也不至於倒塌。

這項修正案成為分水嶺，1981年6月前興建的建築被稱為「舊抗震」（旧耐震），其後興建為「新抗震」（新耐震）。另外，為加強木造房屋抗震能力的規範，2000年再度更新修正法案。

危老建築密度高，「液化」再擴大災情

只不過，這次重災區珠洲市，截至2018年數據，該市約6000棟建築中，僅51％符合「新抗震」標準，至於輪島市，截至2022年，僅46％符合。《每日新聞》報導，若放大至全日本，符合新抗震標準的房屋占比達87％，凸顯珠洲市的危老建築密度相當高。

不僅如此，當地樓房多屬木造建築，本就脆弱，「日本抗震診斷協會」調查指出，木屋即便符合1981年新抗震標準，若未更新至2000年的修正標準，一旦遭受震度6地震，倒塌風險仍高達八成。

再加上，當地65歲以上的高齡人口占比，為石川縣最高（51.7％），且空屋率高達兩成，在在都讓翻修至最新抗震標準，難上加難。考慮到2020年12月開始，能登地區持續爆發地震，2022、2023年皆發生震度6左右地震，早已削弱建築的抗震條件，居民無力維修之下，危老建築更加脆弱。

雪上加霜的是，能登半島是知名的溫泉鄉，地下水豐沛，若受到強震侵襲，恐引發「液化現象」，導致地面陷落、房屋傾斜，災情擴大之外，更不利後續救災。

東京大學專研抗震工程教授楠木浩一赴災區考察後，向《讀賣新聞》表示，多數老舊木屋都受到破壞，重則整棟崩塌，輕則底層毀損，當地更發現混濁泥水，溢出地表的液化跡象，「強震加上糟糕的地面環境，造成慘重的破壞。」

台北老宅密集度六都奪冠，強震來倒一片？

反思台灣狀況，若強度差不多的地震襲擊台北，六都之中老宅密度最高的地區，老舊房屋恐倒塌一片。

內政部2023年第三季統計資料，全台屋齡超過30年的老宅超過483萬，占總數52.8％，平均屋齡33年。六都之中，台北市以密度72％奪冠，新北以近83萬戶，拿下總額排名第一。雙北老宅加起來，總數達148萬餘宅，占全台三成。至於屋齡50年以上的危老建築，台北市有14.6萬宅，新北也有12.6萬宅。

1999年的921大地震後，政府已修法調高建物的抗震標準，要求耐震係數達0.24G，約等同承受5級強震。雖說與日本1981年新抗震標準仍有落差，但已相對安全。然而，在此之前興建、屋齡30年以上的老宅，建築抗震法規並不完善。尤其，台北位處盆地、地下水含量高，一旦爆發強震，恐出現與能登半島地震相同的「液化」現象，導致災情更加慘重。

「地震不會傷人，房屋才會。」雖說地震恐引發慮山崩、海嘯、土石流，但這句話依舊精準描述，地震時絕大多數死傷的原因，往往是倒塌的房屋。因此，日本政府積極修改建物抗震標準，避免住家成為奪走居民生命的兇手，而同樣位處地震帶的台灣，翻修老宅、提高抗震標準，恐已刻不容緩。

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（本文出自2024.01.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

建築 強震 老宅 房屋 屋齡 北市 土壤液化

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