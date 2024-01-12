南山人壽13億售出八堵倉儲用地 商仲揭買家接手原因

英國政府制定70年來「最大規模的核電擴充計劃」，PTT網友討論，相比我國綠能淨零排放的路線圖，英國計畫實現可能性更大。針對民進黨反核政策，有網友認為，雖然台灣不容易改變政策，但應會逐步降低綠能比重，怒批「台灣真的會被他們害死」。

2024-01-12 11:46