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南山人壽13億售出八堵倉儲用地 商仲揭買家接手原因
南山人壽公告成功出售基隆八堵倉儲用地，基地約1萬坪，成交價13億元，買家為國盟開發公司。
瑞普萊坊表示，考量資金運用長期經營策略，南山人壽調整不動產投資組合策略，因此出售該倉儲用地。
購買的開發商則是看中交易標的位於市區近郊，距離國道1號與國道3號僅約2公里，交通便捷，符合電商物流的「速運」、「當日送達」的需求，且縮短交通運程，也能符合ESG概念的減碳目標，具有非常重要的戰略位置。
依據瑞普萊坊2023年亞太區物流倉儲報告，網路購物佔零售通路比例大幅上升，2023年台灣佔比約14%，居亞太地區第三。主要是因台商回流，科技業關鍵零組件供應鏈重新布局，業者將台北選為APAC物流倉儲投資熱區之一。另外2個為印度一線城市與越南的胡志明市。
瑞普萊坊副總暨資本市場部主管吳紘緒表示，台灣近來不僅受惠於產業供應鏈重組的利多，製造業物流需求提升，也因內需市場網路購物熱絡，帶動境內物流市場發展。
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