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美食-KY旗下這一鍋餐飲啟動汰弱換強策略 酸菜魚加速展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「叁加叁」鴛鴦泡椒酸菜魚 第二店進駐西門町商圈。圖/這一鍋餐飲提供
「叁加叁」鴛鴦泡椒酸菜魚 第二店進駐西門町商圈。圖/這一鍋餐飲提供

美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲加速新品牌「叁加叁」鴛鴦泡椒酸菜魚展店，繼首店上月在竹北開出後，二店將在2月初進駐西門町商圈，第三店也已同步規劃當中。這一鍋餐飲表示，看準餐飲市場未來趨勢，集團品牌朝向以「積極展店、汰弱換強」為發展策略，搶攻時下年輕人飲食喜好，今年展店重點落在中平價品牌，「叁加叁」、「這一小鍋」及「九初」，加上全集團五個品牌，規劃2024年總店數發展至70間。

餐飲業消費復甦，且觀察到有別以往的餐飲型態，這一鍋餐飲表示， Z世代消費者喜愛嘗鮮及餐點獨特性，酸菜魚便是集團展店的重點品牌。這一鍋集團位於竹北的「燒肉同話」，轉型為全新品牌「叁加叁」鴛鴦泡椒酸菜魚，甫開幕便受到消費者青睞，第二店鎖定年輕人為主的西門町商圈，將「這一鍋」西門町店轉型為「叁加叁」，積極加速轉型，強化品牌與商圈消費者的連結度。

評估整體餐飲市場的特性，這一鍋餐飲針對品牌發展策略進行調整，既有門店轉型計畫，酸菜魚即是觀察年輕消費者在社群具討論度、口味獨特性、話題性與便利性的飲食喜好轉變所發展，轉型同時也持續投資展店，新品牌「叁加叁」鴛鴦泡椒酸菜魚，與「這一小鍋」分別於今年預計展8~10間分店，「九初」以直營及加盟店預計展9~11間分店。目前「九初」第一間加盟店位於彰化市，鄰近彰化基督教醫院，將於1月9日開幕，「這一小鍋」在1月底前於彰化市、新莊、高雄義享時尚廣場陸續開出三間分店。

這一鍋也看好疫情後消費動能持續走強，對於市場具備高度信心，除了開創酸菜魚新品牌、力拼展店數，「這一鍋」與「燒肉同話」也持續研發新菜色，滿足時下年輕世代消費者的喜好。

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