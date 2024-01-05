「台南跨視紀400科藝之旅」開幕 黃偉哲邀民眾來趟鯨奇之旅

結合智慧科技及奇幻視覺科技體驗的「台南跨視紀400科藝之旅」，即日起至2月4日在南市河樂廣場舉行，活動今（5）日在大型機器人鋼鐵軍團的特效演出中揭開序幕，台南市長黃偉哲及議員Ingay Tali 穎艾達利、沈震東、陳怡珍、李啟維皆到場共襄盛舉，邀請民眾來趟「鯨奇之旅」。

市長黃偉哲表示，河樂廣場見證過去中國城的歲月，「台南跨視紀400科藝之旅」選在此地舉辦，別具意義。從過去大航海時代，歷經明清還有日治時期，許多遺跡也見證台南處處皆古蹟。這次科藝之旅內容豐富，不管是AI或AR體驗，都充分展現台南在科學及工藝面向，帶給市民更豐富的生活與創意的市政服務。他誠摯邀請民眾一起來同樂，來科藝之旅見證歷史，並一起來寫下一段歷史。

黃偉哲進一步指出，今(113)年的台南，除了有美食、古蹟及例行市集活動外，全年度更將有台南400系列活動陸續開跑，整個城市將成為台南400的博覽會場域，歡迎全國民眾及海內外遊客來共同響應「一起台南，世界交陪」的台南精神。

研考會說明，「台南跨視紀400科藝之旅」為台南400一整年系列活動揭開序幕，活動地點選在曾為府城最繁華的運河碼頭-河樂廣場辦理，集結時下熱門的裸視3D、生成式AI、沉浸式體驗、AR擴增實境等科技，推出「裸視3D巨鯨遨遊」、「飛越時空AI沉浸式體驗」、「AI角色扮演穿越秀」、「AR發現鯨奇」及「古都大富翁3D地景藝術」五大亮點，將河樂廣場營造為既魔幻、又寫實的闔樂共創廣場，即日起至2月4日共31天活動期間，帶領大家一同穿梭時空，看見過去，展望台南未來。

台南首場戶外裸視3D展演為這次活動最大亮點，「裸視3D巨鯨遨遊」，除了能欣賞虛擬大鯨魚穿越螢幕，遨遊到觀眾眼前，還有以台南古蹟為題所設計的3D創意模型，演出內容由著名的三金（金鐘、金曲、金馬）視覺統籌凌偉倫導演、出身台南的配樂編曲家元冠老師及知名音樂製作人同是金曲獎得主周岳澄老師共同打造，民眾將可期待一場奇幻的視覺藝術之旅。