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2024瘋追劇！中華電 Hami Video 影劇館+點閱成長240%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）宣布，Hami Video跨年連假收視嗨翻天！電視館直播高雄、台南、台中、桃園、台北等全台各地熱門精彩跨年節目，收視的亮點落在跨年台南場韓流女神男團與日本卡莉怪妞、高雄場姐姐謝金燕及桃園場韓國男團N.Flying精彩壓軸，吸睛力十足，助攻Hami Video收視流量；影劇館+ 在《我的Happy Ending》及多部強檔影劇帶動下，全館點閱數較去年同期成長240%。

中華電信表示，歡慶Hami Video收視創佳績，即日起至1/16限時開放獨家韓劇《戀人》全劇免費收視，《戀人》甫橫掃韓國MBC演技大賞9項大獎，男主角南宮珉更獲得最高榮譽的MBC大賞。

中華電信表示，Hami Video影劇館+ 網羅眾多獨家強檔影劇，全館收視由傑森史塔森《浴血任務4》、范逸臣/郭泓志/姚淳耀主演《我最愛的笨男人》、最強老爸連恩尼遜《爆復》等熱血動作片包辦前三名；戲劇類以療癒美食日劇《孤獨的美食家2024跨年特別篇》及獨家韓劇《我的Happy Ending》分別獲得跨年夜戲劇類冠亞軍。

此外，中華電信指出，一月接力上架獨家韓劇《我的Happy Ending》、《我和我的賽車老爸》等國片輪番上陣。

根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為「節目內容最多元」的本土OTT，也是民眾心中收看「台劇或國片」的國內影視首選平台。

中華電信 跨年 2024

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