房市選後價穩量平 鄉林董座賴正鎰點「這幾區」有望漲10％以上

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰今（4）日指出，馬上就要選舉，房市也將在選後趨於平穩，而去年土地交易量減，且價格有微幅鬆動，預期2024年房市將呈現「價穩、量平」的格局，不過房價上，以目前的建築成本來看，今年還是不太可能會有價格下修的空間。

賴正鎰指出，去年Q3存款餘額超過53兆，較3年前成長11兆，表示臺灣愈來愈富有，由於資金回流，鈔票發行也愈來愈多，所以不是房價漲，而是通膨讓錢變薄了。

談到房價高漲問題，賴正鎰表示，不論是建築成本、囤房稅等，以及即將增收的碳費，都是在推升整體成本上漲，所以今年要看到房價回檔是不太可能，甚至蛋黃區還會上漲，若以區域來看，台北市推案將往每坪200萬元靠攏，其中中山區、大安區、信義區、大同區等都可受惠都更等題材，有望繼續上漲，漲幅可達10%到15%左右。

另，北市外，新北市三重、板橋，桃園青埔、舊市區，台中13、14期、水湳經貿園區，台南安平、南科帶動的善化一帶，高雄美術館、農16區等，都是較看好的區域，今年應該也會繼續上漲。

土地市場方面，賴正鎰指出，部分開發商近幾年儲地過多，因此還需2年到3年才能消化，導致土地交易量減，讓地主態度因而鬆動，預估今年土地價格可望微幅回檔。

至於鄉林今年的推案規劃，賴正鎰表示，目前兩岸推案及土地儲備量達1251億元，在雙北有20塊都更土地，去年陸續收網推案外，也有購地計畫，包括台北市的北士科園區土地，新北市塭仔圳重劃區及三重的二重重劃區等地。

中部則以台中13、14期重劃區，單元4、5重劃區及水湳經貿園區，彰化及員林為推案區域，正與地主談判中，今年已備妥35億元，要在雙北與中部各購入3塊土地；另持續籌備台灣第2間涵碧樓，也會在美國及東南亞等地布局，加速國際化。

展望2024年房市，賴正鎰表示，市場傳美國今年可能降息三碼消息，但台灣是否跟進降息，央行尚未透露，且持續緊縮土建融限制，2025年碳費開徵在即，建材成本可能也受影響，在大選後可望回歸市場面，銷售看各家推案表現，台北新案將以蛋黃區都更或危老重建居多，交易以總價市場為考量，所以23坪至55坪為主力產品，預估今年會呈現「價穩、量平」的格局。

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