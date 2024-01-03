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兩大富豪再較勁 國巨陳泰銘5.6億買文華苑第9戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
文華苑。記者游智文／攝影
文華苑。記者游智文／攝影

最新實價揭露，國巨董事長陳泰銘以公司名義，又買了一戶「文華苑」，成交價5億6278萬元、每坪200萬元，沒有貸款。目前陳泰銘手上已有9戶文華苑，比精英電腦前董董事長蔣東濬多了一戶。

文華苑位於台北市松山區慶城街，為松山區知名超級豪宅，每戶都在350坪以上。過去幾年，陳泰銘、蔣東濬二人「集郵式」買樓，有屋出售就買，之前二人各有領先，最後各擁8戶，如今陳泰銘再加買一戶，又取得領先。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例修正案7月1日上路，私法人買受住宅須經許可，一般認為將打擊到豪宅市場買氣，不過下半年仍指標性豪宅，包括西華富邦和文華苑，都有法人買方，估計對於有長期持有規劃的法人而言，因有前例可循，今年仍會陸續出現法人購置豪宅的交易，也讓手邊仍有豪宅餘屋的建商稍微鬆一口氣。

她表示，平均地權條例修正案後，若因以下六種情況，法人經許可後得以購買住宅，包括合建、實施或參與都更危老，衛生福利機構場所或合作社購買供社員共同使用，一般法人可購買宿舍使用，但不可超過員工人數，或同一使用執照內五戶以上，規模出租經營使用。

此外，台灣房屋集團趨勢中心觀察2023年台北200萬豪宅交易，前11月共有9個社區入榜，已累計17筆交易，總銷金額約67.9億元，其中最高單價的是「One Park Taipei元利信義聯勤」兩戶，單價277萬元。

總銷金額最多的是「松濤苑」，成交3戶，其中包含一戶親友間交易，總銷金額近14億元；另外，最新揭露的還有「潤泰敦峰」高樓層戶，6月成交約1.9億元、單價209.5萬元，共108.68坪，由自然人無貸款買下。

第一建經研究中心副理張菱育指出，內需復甦，近期股市看俏，不少企業主或高資產族會將股利配息，轉向不動產做資產配置，不少企業更將高端豪宅視為招待所或是經商交際的配備，因此不乏加購收藏，也有累積資產傳家的作用。

2023年前11月台北200萬豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋
2023年前11月台北200萬豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋

豪宅 陳泰銘 平均地權條例

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