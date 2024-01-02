汐止、央北兩大建案完工 宏盛今年營運吃補
宏盛建設（2534）2024年將有兩大案完工，包括分回總銷約30億元的汐止「智1合建案」，以及央北總銷約37.5億元「心中央」。
宏盛建設表示，位於汐止新興路的「智1合建案」預計今年首季完工，該案採先建後售，戶數共173戶。至於央北「心中央」已在預售時完銷，預計2024年第3季完工後入帳。
至於2025年，宏盛建設預計有兩大案完工，包括分回總銷70.66億元、位於北投裕民二路的「石牌合建案」，預計2025年第3季完工，以及目前銷售中、分回總銷約4億元的「淬白」。
宏盛建設指出，目前手中規劃中建案有三筆，包括總銷103億元「南港玉成段」、65億元「淡水新五案」，以及「蒲陽富都心（都五案）」；其中「南港玉成段」已取得建照，「淡水新五案」目前建照變更中。
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