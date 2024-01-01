中石化職務調整 總經理由副總陳穎俊接任

中石化（1314）今天公告職務調整，原總經理余建松改由副總陳穎俊接任；中石化副總陳穎俊職務則由法務處協理楊敏玲接任。中石化今天也表示，主要是內部組織調整，原來總經理余建松另有重用。

中石化為台灣唯一己內醯胺(CPL)供應商，也是全球具領導力的丙烯腈(AN)業者，1994年，正式轉為民營企業，為威京集團事業體之一；以生產石化中間產品、工程塑料、合成樹脂及化學纖維原料等衍生產品為核心事業。

中石化以石化和土地開發為雙主軸，致力推動多角化布局，中石化100%持股的鼎越開發，已在京華城原址推出未來化商辦園區京華廣場CORE PACIFIC PLAZAZ，規劃園區占地近5000坪，將興建4棟地上19層、地下7層商辦大樓，開發進度一直是市場關注的焦點。

日前也宣布啟動轉型策略，停止頭份廠一條己內醯胺（CPL）產線，並積極規劃將資源投入高價值、更具競爭力的營運模式，尤其，近年來大陸CPL產能持續擴充、全球局勢變化等不利因素，台灣CPL需求持續萎縮，頭份廠自2020年將原有二條CPL產線改以單線生產，推動轉型策略，精簡運營，重新將工作重點放在綠色創新上，朝向精細及特用化學品、能源、電子級化工產品、低碳產品等發展。

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