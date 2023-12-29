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震撼！科技業大咖出手 豪砸近29億、一口氣包租潤泰南港玉成段大樓
據潤泰新（9945）今（29）日傍晚最新公告，持股七成的子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港區「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，出租面積約10,259.31坪，租期為10年又1個月，預計總租金約28.97億元，其中包含第4、6、8年各調漲2%。
對此，潤泰新指出，由於與租方簽訂保密協議，包含大樓名稱、單坪租金等資料，均無法對外說明。
潤泰新指出，租方為科技業，其餘資訊無法透露；惟商仲業者表示，科技大咖一口氣包租10年一個月，顯示商辦需求旺盛，明年市場在經濟復甦下，依舊看好商用辦公大樓市場。
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