快訊

國三生遭割頸師生悲慟 校長今集會1舉動讓學生心碎

震撼！科技業大咖出手 豪砸近29億、一口氣包租潤泰南港玉成段大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

震撼！科技業大咖出手 豪砸近29億、一口氣包租潤泰南港玉成段大樓

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
據潤泰新最新公告，子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓予科技業大咖，預計總租金約28.97億元。潤泰新提供
據潤泰新最新公告，子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓予科技業大咖，預計總租金約28.97億元。潤泰新提供

潤泰新（9945）今（29）日傍晚最新公告，持股七成的子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港區「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，出租面積約10,259.31坪，租期為10年又1個月，預計總租金約28.97億元，其中包含第4、6、8年各調漲2%。

對此，潤泰新指出，由於與租方簽訂保密協議，包含大樓名稱、單坪租金等資料，均無法對外說明。

潤泰新指出，租方為科技業，其餘資訊無法透露；惟商仲業者表示，科技大咖一口氣包租10年一個月，顯示商辦需求旺盛，明年市場在經濟復甦下，依舊看好商用辦公大樓市場。

潤泰新 租金

延伸閱讀

侯友宜凱旋苑爭議 郭正亮：合理財產沒有問題

礁溪溫泉旅館房間處處發霉 網喊嘆：花4500元住一晚後逃難般離開

侯友宜宿舍公辦都更今審議通過 1119坪明下半年改建兩大樓

影／大選倒數男開選舉賭盤 電話還在談下注...北市刑大立逮人

相關新聞

震撼！科技業大咖出手 豪砸近29億、一口氣包租潤泰南港玉成段大樓

據潤泰新（9945）今（29）日傍晚最新公告，持股七成的子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港區「潤泰玉成辦公大樓」3～17...

連鎖書店二哥金石堂持續展店 新竹大遠百店開幕

金石堂今年雖關閉信義店，不過仍持續展店，進駐新竹市區的新竹大遠百店今（29）日開幕，接棒金石堂竹北店營運，竹北店原址將於...

環團疑柴山多孔杯珊瑚生態遭破壞 中油：並無縮小趨勢

環保團體今（29）日赴三接藻礁，探勘後指出，當地柴山多杯孔珊瑚生態受三接工程影響，實地調查顯示面積有縮小的情形。對此台灣...

中鼎打造綠色工程 獲台電綠色環保優良工地雙獎肯定

台灣最大統包工程承攬商中鼎集團，近期執行「高雄興達複循環電廠」與「台中電廠供煤系統改善」專案，應用綠色減碳技術的成效，榮...

破天荒！SCFI運價指數一周漲幅達4成、歐洲線漲8成

貨櫃輪運價開盤，證實運價沒有最高，只有更高，全球貨櫃海運運價搭直升機，這次漲幅直接破天價，單周漲幅達40%，其中遠東-歐...

前國衛院院長梁賡義 接任台灣浩鼎生技新董座

浩鼎（4174）今（29）日召開董事會，一致推舉新加入的法人董事代表、前國家衛生研究院院長、陽明大學校長梁賡義出任新董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。