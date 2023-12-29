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士紙法說會／明年以提升獲利為考量 持續進行土地資產活化

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
士林紙廠登錄為歷史建築，始創於1918年，前身為台灣製紙株式會社，是台灣最早設立的機械造紙廠。聯合報系資料照片
士林紙廠登錄為歷史建築，始創於1918年，前身為台灣製紙株式會社，是台灣最早設立的機械造紙廠。聯合報系資料照片

士紙（1903）今（29）日在證交所舉辦法說會，總經理蔡丞哲表示，今年旗下防疫品牌「獅子寶寶」因疫後較去年大幅減少，另一個面膜保養品牌「氧顏森活」，因疫情緩解，大部分消費者回到實體消費業績成長，兩品牌有所消長，將針對疫情後消費需求，優化品項和庫存管理，實體通路和電商推廣，以提升獲利為考量，明年本業相信會比今年更好。

另外，租賃收入也將持續檢討，希望運用閒置土地，讓資產活化。其中，士林紙廠舊址土地開發案廠區實施都市更新開發，部分建築物被指定為歷史建築，該案未來將朝整體開發，期望達成提高投資效益與地區共榮等目標，預計2027年開工，2031年完工。

士紙原轄有士林、永安兩紙廠，1998年關閉士林廠，永安紙廠也在2014年停止生產線運作，逐步轉型調整經營項目，近年聚焦經營消費性產品市場，增加銷售濕紙巾、面膜、嬰兒洗沐、保養品、防蚊等系列產品，旗下有洗沐保養的「獅子寶寶」以及面膜保養品自有品牌「氧顏森活」。

「氧顏森活」全台實體通路約有700家門市，明年將優化實體門市，相對集中在寶雅、特美事和松本清，其餘將全方面發展購物網站；去年在免稅通路昇恆昌上架，並有機上通路如虎航機上購物和機上免稅；將逐步開拓養品市場，依據通路與客群的差異性，研發各年齡層合適的保養品以利增加獲利與市場開拓。

海外方面，氧顏森活經歷疫情中斷海外發展後，今年開始布局海外市場，上半年已完成新加坡120家屈臣氏和電商上架，明年提升品牌專業度，強化電商布局，加速重點市場發展腳步，將針對日本樂天和越南抖音等通路渠道進行洽談。明年目標市場，將配合政府新南向，爭取輔導資源，重點開發東南亞與日本市場。

不過今年疫情解封，獅子寶寶防疫商品較去年大幅減少，氧顏森活面膜保養品因疫情緩解，大部分消費者回到實體消費業績成長，兩品牌有所消長，租賃收入也將持續檢討考運用土地資產活化。

他說，明年氧顏森活與獅子寶寶都將聚焦主力商品，開發在地特色元素，針對疫情後消費需求，優化品項和庫存管理，實體通路和電商推廣，以提升獲利為考量，明年本業會比今年更好。

消費 疫情 電商

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