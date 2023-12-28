浪漫指數飆升從旅遊開始！業者公布「2023情侶出國升溫事蹟」趣味調查

2023即將來到尾聲，許多情侶紛紛抓住這一年的機會，和另一半享受異國的旅行體驗，更可能是彼此情感升溫的關鍵時刻；Klook於12月在社群發起「2023情侶出國升溫事蹟」趣味調查，邀請網友分享今年和另一半出國印象最深刻的甜蜜情境，共引發近千名粉絲熱烈迴響，其中「遇上浪漫飄雪」奪下感情升溫事蹟Top 1，眾多網友表示和另一半在雪中進行浪漫互動讓感情迅速加溫，獲得二三名的「迪士尼賞煙火」、「搭郵輪輕鬆玩」也讓感情超加分。

Klook也根據調查進一步統計情侶出國最熱門目的地，毫無懸念由日本奪冠，每四對情侶中就有三對選擇到日本玩，緊接二三名則為韓國和泰國；而日本旅遊最受情侶歡迎的行程包含東京迪士尼樂園、賞雪賞櫻等季節性美景；韓國則是東大門盡情購物吃烤肉，外加穿梭於浪漫的北村韓屋村中；泰國則首選蘇美島等海島度假勝地拍網美照，和另一半創造熱情難忘的回憶。

感情升溫事蹟Top 3：遇上浪漫飄雪、迪士尼賞煙火、搭郵輪輕鬆玩

情侶間感情的維繫，就讓旅途中的浪漫來加持點綴，不妨嘗試Klook調查獲得感情升溫事蹟Top 1的「遇上浪漫飄雪」，眾多網友表示飄雪時在雪地裡互動或在雪中泡溫泉最甜蜜，彷彿置身電視劇《初戀》中的唯美場景；票選Top 2是與另一半在「迪士尼賞煙火」，而明年6月東京迪士尼樂園海洋全新園區「Fantasy Springs」也將盛大開幕，絕對是揪上另一半前往的好時機；「搭郵輪輕鬆玩」則獲選Top 3，由於兩人出國最擔心安排行程時有摩擦，與另一半搭郵輪出國即可完全不用煩惱交通，在郵輪上還有許多異國料理吃到飽，數不盡的豪華設施活動也讓感情大大升溫！

除了感情升溫的票選外，也有不少網友提到另一半出國時做出令人感動的事蹟，其中「耐心陪買陪逛」呼聲最高，表示另一半不但沒怨言還認真陪逛，超級貼心；而出國「一手包辦行程」的另一半也備受青睞，大致行程規劃，小至租借wifi，都能一肩扛起超給力；另外許多人也會趁著雪季出國去滑雪，「細心教導滑雪」也被許多網友提及，滑雪時緊張的狀況下有另一半貼心陪伴和指導，真的會備感安心。 情侶出國時最令人感動的事蹟，「細心教導滑雪」也被許多網友提及。Klook提供 許多網友表示與另一半在「迪士尼看煙火」對感情升溫超加分。Klook提供

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