中和公辦都更案今核定 明年動工增467戶社宅

新北市中和保二總隊公辦都更案，於今日核定發布實施，預計明年上半年動工，2028年完工後將增加467戶社會住宅。

中和保二總隊基地位於中和區景平路、景平路123巷及景德街所圍範圍內，緊鄰捷運景平站，基地規模1萬0099.53平方公尺、約一公頃，更新前為3棟、4層屋齡逾40年以上建物，前身為中和警二分局、現為內政部警政署保安警察第二總隊。

此都更案由國家住都中心擔任實施者，更新後將興建2幢、3棟地上20、29及34層，地下5及6層鋼骨鋼筋混凝土造建築物。

本案透過都更二箭容積加給回饋、申請都更容獎及公有土地分回等方式，提供467戶社會住宅及211坪托老中心，另規劃1棟為保二總隊辦公廳舍及1棟一般住宅。更新後基地退縮4至6公尺人行步道空間，提升人行空間舒適度，並留設近484坪大型廣場，設置街道家具、植栽等形塑親子遊憩帶，提供市民休閒空間。 中和景新段更新後模擬示意圖。圖／新北市城鄉局提供

商品推薦