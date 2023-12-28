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超商跨年大作戰 全家這家店備15台收銀機、出動10倍人力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家於今年入冬時期推出超商首見「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，甫上市一個月即迅速熱銷、於社群上獲得消費者熱議。圖/全家提供
全家於今年入冬時期推出超商首見「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，甫上市一個月即迅速熱銷、於社群上獲得消費者熱議。圖/全家提供

超商迎接跨年夜，全台各縣市約有20場跨年晚會活動，數百家跨年活動周邊店舖，不僅7-ELEVEN全台跨年熱區門市備貨超過5倍，集結2台「OPEN!行動購物車」備戰信義一級戰區，全家（5903）也表示，在備貨量與人力支援皆全面備戰，其中位於信義區松壽路核心戰區的全家建鑫店，今年動員超過10倍人力，於店舖增設至15台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務。

挑戰熬夜跨年，全家以「現做熱食區」、「Let‘s Café熱飲」及「禦寒小物」三大攻略搶市，從吃的、喝的到用的通通備足。一級戰區建鑫店將設置店外販售攤位，方便參與跨年活動的消費者隨買隨享用，包含現做熱食區提供SOHOT炎選現烤點心與炸烤物、熱狗、夯番薯及四大鍋南洋酸辣燙「馬尚煮」，另設置咖啡機與溫罐機，回應消費者熱飲需求；暖暖包、飲用水、雨具等必備用品也將一次備貨達5倍，全力應援跨年夜，業績可望翻倍成長。

因應冬季溫降消費者品嚐熱食的需求，全家於今年入冬時期推出超商首見「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，甫上市一個月即迅速熱銷、於社群上獲得消費者熱議；為讓更多消費者購買體驗，「馬尚煮」宣布已擴大導入至500店，預估明年首季店數將再翻倍，為現做熟食區增添生力軍。

觀察「馬尚煮」開賣一個月以來，以醫院型、幹道型及觀光商圈型店舖販售狀況最佳，帶動整體熟食區業績成長一成；其中串類商品受到廣大消費者的喜愛，熱銷排行榜前三名依序為「韓式魚板棒」、「海鮮魚板」與「海鮮魚卵棒」；此外，商品也持續增加「究極味付蛋」、「鮮香菇」等食材，提供消費者多元選擇。

統一超（2912）為支援全台跨年活動與3天連續假期，針對各地重點熱點區域約上百間7-ELEVEN門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等；同步因應低溫，加強「暖」商機備貨，如CITY系列杯裝熱飲、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包及發熱衣等商品，較平日增加5倍以上備貨量、動員超過4倍以上人力，即時應援民眾便利購物需求；尤其台北信義重點一級戰區，更出動2台「OPEN!行動購物車」備戰，方便民眾隨買即食還可拍照打卡。

跨年晚會 全家

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