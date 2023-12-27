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屏東旅宿界奧斯卡「金鑰獎」得主揭曉

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

旅遊屏東住宿多一種選擇！屏東縣政府為提供遊客更多元的住宿選擇，首開全台之先推出「屏東金鑰獎」，自百餘件參賽旅宿業者中選出「高齡友善」、「寵物友善」、「環境友善」、「在地友善」四類各兩間旅館、民宿，屏東縣長周春米今(27)日頒獎祝賀，除是對每一位獲獎業者的肯定外，也表示縣府對於觀光從事旅宿業者的重視。

周春米縣長致詞表示，首屆金鑰獎總投件數為125件，競爭十分激烈，每家旅館、民宿都相當具有特色，看了都有股好想前往「開箱」體驗的衝動，本次能奪得金鑰獎金質獎章的業者，一定有什麼「獨門絕學」，縣府也將規劃旅宿見習團，邀請金鑰獎得主無私分享，一起帶動屏東旅宿業者「共好共學」的氛圍，期待屏東成為旅客心中最友善的首選。

周春米縣長也鼓勵業者，旅行能讓人留下永恆記憶，其中最有溫度的旅行是在「人」的互動與交流，旅宿業者就是扮演著歡迎來自全球各地好朋友到訪屏東接待的觀光使者，對於推動本縣觀光非常重要。希望透過此次選拔，找出屏東各個多元服務的主題，除了本年度所推出的「寵物」、「高齡」、「環境」、「在地」四類外，未來或許可針對潮流或旅遊習慣等推出更多不同主題的友善旅宿選拔，讓每位到訪屏東的旅客都能留下美好的回憶跟體驗。

本次「金鑰獎」友善旅宿選拔，以下為獲獎名單：

一、民宿類：

寵物友善：艾khùn行旅民宿、嵐翎白砂民宿、海灣森林民宿

高齡友善：墾丁亞曼達會館

環境友善：沐雨鍾林靜心民宿、灣臥民宿

在地友善：幸福莊園、台灣潛水民宿

二、旅館類：

寵物友善：長灘運動休閒飯店、佳適墾丁渡假酒店

高齡友善：華泰瑞苑、長灘運動休閒飯店

環境友善：華泰瑞苑、長灘運動休閒飯店

在地友善：華泰瑞苑、浩斯國際-枋客文旅

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