快訊

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

奇美通過 SBTi 科學基礎減碳目標倡議官方審查

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

奇美集團經過兩年的努力，今（27）日宣布已於本月份通過科學基礎減碳目標倡議 (SBTi, Science Based Targets initiative)官方審查，並在其官方網站正式登錄，成為台灣首家以符合《巴黎協定》升溫1.5°C內情境進行目標設定的石化業者，長期更以2050年達到淨零排放(Net-zero)為挑戰。

奇美後續將於6個月內向利害關係人溝通減碳目標，每年也會透過永續報告書及奇美官網永續專區，定期對外揭露碳排量並追蹤目標達成進度。

據了解，在全球持續關注減碳議題的同時，奇美積極投入製程改善、能源轉型，並持續推廣永續材料的使用，以減少對傳統石化原料的依賴，期許全面降低範疇一至範疇三的碳排放量，務實朝向2030減碳目標邁進，與世界共同邁向淨零碳排。

減碳 巴黎協定 碳排放

延伸閱讀

中信金減碳 海外也適用

智易結盟供應鏈 致力減碳

2024第1季基金投資趨勢／台股核心戰略產業、AI 押六成資金

牙周病重缺牙者日增 奇美醫發表植牙合併活動假牙治療

相關新聞

經濟不穩東北亞消費轉變 韓國興起「乞丐群聊」

專家觀察東北亞消費趨勢指出，台、韓、日、中的年輕世代都面臨生活壓力，韓國近期興起建議消費支出並自嘲的「乞丐群聊」，日本因...

刺激藝文消費 文化幣擴大發放 明年1月20日上路

今年6月6日首次發放的18-21歲1200點文化成年禮金，經行政院長陳建仁7月宣布，明年起擴大發放給16-22歲。文化部...

屁孩玩火導致家樂福中原店燒掉 總座：不對肇事者求償

排名家樂福營收第六名的家樂福中原店，今年12月4日清晨因3位年輕人以殺蟲劑與打火機於地下一樓賣場玩樂，導致全棟賣場火警，...

柴油車定檢新制明年元旦上路 加嚴管制超標柴油車輛

柴油車主注意了。台北市環保局今日表示，為有效降低柴油車輛的廢氣排放，自2024年1月1日起，經環保機關排氣檢驗不合格之柴...

2023年奇葩打工 說服飯店取消訂房等旅遊任務興起

數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」今（27）日公布2023 年度打工數據發現，在頗受歡迎的「即時任...

商仲：北市2024商辦估釋出2.9萬坪 租金續漲

商業不動產顧問高力國際今天表示，2024年台北市預計有2.9萬坪商辦釋出，租賃需求以科技業為主，租金漲勢不變，但成長動能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。