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奇美集團通過 SBTi 科學基礎減碳目標倡議之官方審查

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
奇美集團已於12月份通過SBTi官方審查，為台灣首家符合《巴黎協定》目標設定的石化業者。奇美提供
奇美集團已於12月份通過SBTi官方審查，為台灣首家符合《巴黎協定》目標設定的石化業者。奇美提供

奇美集團今（27）日表示，日前已通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi, Science Based Targets initiative）官方審查，成為台灣首家以符合《巴黎協定》升溫1.5°C內情境進行目標設定的石化業者。後續將於6個月內向利害關係人溝通減碳目標，每年也會定期對外揭露碳排量並追蹤目標達成進度。

奇美表示，經過兩年的努力，集團已於12月份通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi, Science Based Targets initiative）官方審查，並在其官方網站正式登錄，成為台灣首家以符合《巴黎協定》升溫1.5°C內情境進行目標設定的石化業者，長期更以2050年達到淨零排放（Net-zero）為挑戰。

後續將於6個月內向利害關係人溝通減碳目標，每年也會透過永續報告書及奇美官網永續專區，定期對外揭露碳排量並追蹤目標達成進度。

在全球持續關注減碳議題的同時，奇美積極投入製程改善、能源轉型，並持續推廣永續材料的使用，以減少對傳統石化原料的依賴，期許全面降低範疇一～範疇三的碳排放量，務實朝向2030減碳目標邁進，與世界共同邁向淨零碳排。

減碳 巴黎協定 碳排放

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