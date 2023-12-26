長榮航年終6個月 機師最高調薪2萬

長榮航空機師指控長榮航空拒絕合理調薪、調整外站津貼，因此自本月廿二日啟動為期兩周的機師罷工投票；無獨有偶，長榮航勤也不滿年終與調薪差別待遇。當機師與地勤皆表達不滿之際，長榮集團打破慣例，提前宣布長榮航空與轄下公司平均發六個月年終，創公司最高紀錄，明年起地勤及空服員再加薪五千元，飛行員最高調薪兩萬元。

桃園市機師職業工會昨表示，罷工投票不中斷，仍待明年一月五日投票出爐；預計今天召開理監事會議，待罷工投票結束後決定後續行動。

桃園市機師工會理事長、長榮航空正駕駛李信燕十八日上午前往交通部前舉行記者會，控訴長榮航空苛扣成本、人力嚴重流失，以及違法聘用外籍機師，啟動兩周罷工投票，也引發勞資雙方連日各自發布聲明，互不相讓。此外，台灣機場地勤產業工會近日也指出，長榮航勤因勞動條件低劣，人力嚴重不足，年終基數和年度調薪作業理應和母公司一致，子公司不該承受差別待遇。

長榮集團歷來於年底日宣布發放年終獎金，今年提前於昨日、罷工投票日第四天宣布。長榮航空表示，今年受惠全球航空業復甦，基於一貫照顧員工，將平均發放六個月年終獎金，創公司最高紀錄；考量長榮航空經營成果是轄下公司同仁齊力達成，今年年終獎金除長榮航空，亦適用於長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等轄下企業。

長榮航空也宣布，明年起地勤及空服員平均調薪五千元；飛行員依職等不同，調薪一萬一千元至兩萬元。各公司依年度結算盈餘狀況，二○二四年中額外發放員工酬勞獎金。年終獎金發放或薪資調整，均依個人整體績效酌予增減。

桃園市機師職業工會研究員陳柏謙說，不中斷罷工投票。長榮宣布的方案確實相對啟動爭議行為前更佳，不過針對飛行員依職等調薪一萬一千元至兩萬元，目前機師會員仍不清楚細節，待了解後才能判斷，會員是否接受方案，應會反映在投票率。

對於年終平均發六個月，陳柏謙強調，年終並非本次勞資爭議項目，薪資調漲、外站津貼及外籍機師聘用，才是勞資爭議事項。他也強調，有關年終獎金及調薪發放，盼未來能有勞資雙方協商機制。

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