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東生華法說／明年首季將獲類風溼性關節炎藥物里程金4,000萬

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
東生華總經理楊思源。記者謝柏宏／攝影
東生華總經理楊思源。記者謝柏宏／攝影

東生華（8432）今日（25日）參加法人說明會，總經理楊思源表示，東生華明年舊有產品供貨穩定，營收將維持兩位數成長，明年第1季將有機會取得蛋白新藥-類風溼性關節炎藥物之里程碑金4,000萬元。此外，東生華今年併購創益生技後，今年12月起創益生技併入東生華合併報表內，明年起產生綜效，提高銷售競爭力。

楊思源表示，2023年東生華成果相當豐碩，截至11月月營收年成長達8.19%，累計月營收年成長達11.6%，主要歸功於新複方高血脂新藥、初級預防血脂用藥和次世代基因檢測（NGS）癌症液態切片的成長。今年除拓展眼科新科別並送出乾眼症鼻噴劑查驗登記以外，今年也併購了創益生技，讓創益成為東生華子公司，此一戰略布局旨在強化維權通路，全面提高公司的銷售競爭力。

楊思源表示，有別於東生華專攻處方用藥市場，創益生技專注在預防醫學，市場重點在疫苗及益生菌領域，其通路主要涵蓋兒科診所、耳鼻喉科診所及藥局，遍布全台約2,000間。

展望2024年，楊思源表示，明年有機與無機成長來源，其中有機成長來源的首要來自明年首季類風溼性關節炎藥物之里程碑金4,000萬元；其次，東生華目標提升自費產品占比達五成以上，目前研發中新產品亦有57%為自費品項，這些研發中產品預計明年第2季送出四張查驗登記：包含505b2新藥兩張、特殊學名藥一張、TNCE（台灣新藥）一張。

此外，第2季也將有TNCE產品準備進入臨床試驗。針對精準醫療產品方面，健保署公告預計明年第2季癌症NGS檢測納入健保給付，此一政策也將有助提升精準醫療業績成長。楊思源表，明年第4季將取得骨質疏鬆生物相似藥、與乾眼症鼻噴劑兩張藥品許可證。

楊思源強調，東生華也加速進入亞洲市場，包含高血壓用藥已取得泰國、緬甸藥證許可，抗心律不整藥物已取得香港藥證許可，其餘新藥發展未來也將瞄準菲律賓、越南、馬來西亞、印尼市場。至於無機成長部份，東生華將持續藉由策略型投資或合資具潛力公司，加速成長力道。

東生華 2024 生技

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