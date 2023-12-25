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桃園大江購物中心業績創新高 請櫃姐喝600杯星巴克

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
大江購物中心今（25）日舉辦「大江好咖」櫃哥櫃姐感謝派對，當日送出600杯的星巴克咖啡。大江購物中心／提供
大江購物中心今（25）日舉辦「大江好咖」櫃哥櫃姐感謝派對，當日送出600杯的星巴克咖啡。大江購物中心／提供

位於桃園青埔商圈的大江購物中心，於今（25）日耶誕節舉辦「大江好咖」櫃哥櫃姐感謝派對，慰勞館內品牌店櫃人員一整年的辛勞，送出600杯星巴克咖啡，另加碼抽獎送出由店櫃夥伴許願的AirPods 3等驚喜禮物。大江表示，感謝店櫃夥伴的付出與努力，讓2023年度業績衝上歷史新高61億元，期許2024年再創佳績目標64億元 。

大江表示，每到歲末年終正逢購物、聚餐旺季，最辛苦的莫過於百貨零售業的從業人員，人稱的「櫃姐、櫃哥」不僅要笑臉迎接客人、細心解說商品，還要賣力銷售衝刺營業額。桃園的大江購物中心為感謝店櫃夥伴們一整年的付出，特別於今耶誕節舉辦「大江好咖 啡常感謝」櫃哥櫃姐感謝派對，當日準備600杯熱騰騰的星巴克咖啡，由主管、樓管們親自遞上暖暖的心意。另加碼抽出由店櫃夥伴許願的AirPods 3(價值5,590元)等禮物。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：今年業績可望突破61億元、創下歷史新高，館內各家專櫃的銷售人員更是功不可沒，是大江並肩作戰的神隊友。

除了舉辦應景活動，業者定期也會舉辦座談會傾聽店櫃夥伴的心聲，為解決工作交通的問題，大江購物中心提供免收費的汽、機車停車場，也是目前桃園市少數有提供員工接駁車的百貨業者，希望能打造友善的職場環境，進而提升商場的服務品質， 提供消費者更優質的遊逛街城。

大江 2024 咖啡

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