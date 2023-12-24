航空客運北美線 高飛

北美天空愈來愈熱鬧，桃園機場統計，目前台灣-北美客運航線一周飛航多達143班，相當於一天單向就有20架次，是中國大陸一周飛70班的兩倍，轉機客也因此快速增加，載客量不斷成長，航空業者不斷搶進，北美天空競爭愈來愈激烈。

除國籍的長榮、華航、星宇外，美國的聯合航空、達美航空，香港的國泰航空等，也都有桃園飛航到北美的航班，各家業者總計一周班次多達143班，航點包括美國舊金山、洛杉磯、西雅圖、安大略、芝加哥、休士頓、紐約，以及加拿大的溫哥華、多倫多等。

長榮航表示，他們很早就看好台灣中轉北美和東南亞市場，多年來積極布局北美航線，由於客量相當多，目前台北-舊金山和洛杉磯都是一天三班，為國籍航空飛這兩個航點班次最多的航空公司。除了東南亞旅客會到桃園轉機飛往北美，不少歐洲客人要前往日本，也會選擇長榮班機到桃園轉機，顯示轉機市場極具發展潛力。

華航表示，在北美擁有洛杉磯、舊金山、安大略、紐約和溫哥華等五大航點，每周提供往返北美近40班，包括每周十班桃園-洛杉磯航線，每日一班的獨家桃園-安大略航線，大洛杉磯地區每日最多達三個班次，桃園-舊金山航線每周九班，桃園-紐約航線每周四班，以及桃園-溫哥華每日一班。後續會持續掌握市場需求，透過增班加密航網。

星宇航空則是在今年4月底繼首航洛杉磯後，本月16日再開闢舊金山航線。

桃機公司統計，來台轉機旅客高峰出現在2016年的41.9萬人次，疫情期間因嚴格境管，旅客量跌落谷底，2021年僅79人，去（2022）年增加到1.2萬餘人次，今年1至10月已回升到8萬多人次，預期明年還會增加。

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