大億解任董座獨子董事職

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

大億交通昨（23）日召開股東臨時會，日本小糸重要成員全員到齊，加上董事長吳俊億家族持股，近七成股權出席，會中解任吳俊億獨子吳育賢的董事職務，並選出三位獨董分別為張瑞蕙、羅斌賢與謝松文，股臨會30分鐘結束，吳育賢並未出席。

大億昨日召開股臨會解任吳育賢的董事職務，補選獨立董事三席後，確認吳俊億交班吳育賢生變，同時吳俊億也將持股交付信託，未來將由專業經理人主導。在吳育賢確定不接班後，近一年來大億與小糸間緊張局面也獲得改善，新訂單已在近日落袋。大億公司強調，未來將延續以往大億與小糸緊密結合的互利關係。

日本小糸為全球重要車燈廠，是日本各車廠重要合作夥伴，並持有大億32%股權，長期以來與大億關係緊密，也是大億穩居台灣汽車車燈最大廠的重要因素，台灣組車廠車燈幾全由大億供應。

此前由於吳俊億之子吳育賢與日本方面關係緊張，今年以來大億交通幾乎拿不到來自車廠的大訂單，形成兩敗俱傷的局面。

法人分析，大億與小糸合作關係成就大億數十年來台灣最重要車燈OEM廠地位，幾乎國產車車燈都出自大億生產線。在汽車車燈要求技術愈來愈高，OEM廠同步開發能力更加講究下，大億與小糸合則兩利更在此次大億股臨會將大億少東吳育賢董事解除下，更被彰顯。

隨車廠賦予車燈更多功能，結合更多技術，許多消費者可能都是在發生碰撞後才知道現在換一個車燈很貴，功能、造型提升意味車燈廠投入開發的經費、模具打造等更是所費不貲。

大億少東吳育賢與小糸理念不合，今年以來雙方關係緊張，市場傳出小糸已尋求其他車燈業者有意另外建立合作關係，但大億與小糸要真正拋棄原本合作關係，都不划算，雙方排除歧見，重新回到原本合作關係，合則兩利才是此次股臨會真正意義。

大億 日本 東吳

延伸閱讀

台北城市盃／「泰山之子」張可洛再見轟大園首勝 重慶擊倒日本勁旅

入冬最強寒流侵襲日本！各地接連傳災情 交通中斷、民眾除雪也摔倒

員工不滿換穿制服不算工作時間 日本郵便遭判賠70萬

大爆發！東京成田機場「未來2周」迎114萬旅客 今是入境最高峰

相關新聞

餐飲搶市 明年掀展店大戰

餐飲業明年爆發展店潮，各大餐飲集團明年新開店數幾乎都是史上新高。剛上興櫃的築間和三商餐飲都喊出，明年將開40、50間店；...

台北車展29日上秀 新能源車吸睛

受疫情影響，台北車展睽違四年後再度舉辦，將在本周五（29日）開展，包括Aston Martin、BENTLEY、BMW等...

大億解任董座獨子董事職

大億交通昨（23）日召開股東臨時會，日本小糸重要成員全員到齊，加上董事長吳俊億家族持股，近七成股權出席，會中解任吳俊億獨...

航空客運北美線 高飛

北美天空愈來愈熱鬧，桃園機場統計，目前台灣-北美客運航線一周飛航多達143班，相當於一天單向就有20架次，是中國大陸一周...

餐飲業祭加薪策略 招兵買馬

餐飲業明年迎大展店潮，為求拓店順利紛紛招兵買馬。其中王品喊出明年徵才目標超過1,200人，高於今年徵才目標，且為行業之最...

實現對故鄉的愛！鄉林在雲林斗六辦園遊會熱鬧滾滾

實現對故鄉的愛！鄉林（5531）今（23）日在雲林斗六舉辦園遊會，斗六市百餘名鄉親扮聖誕老公公，齊聚在斗六市文治街的一場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。