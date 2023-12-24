大億解任董座獨子董事職

大億交通昨（23）日召開股東臨時會，日本小糸重要成員全員到齊，加上董事長吳俊億家族持股，近七成股權出席，會中解任吳俊億獨子吳育賢的董事職務，並選出三位獨董分別為張瑞蕙、羅斌賢與謝松文，股臨會30分鐘結束，吳育賢並未出席。

大億昨日召開股臨會解任吳育賢的董事職務，補選獨立董事三席後，確認吳俊億交班吳育賢生變，同時吳俊億也將持股交付信託，未來將由專業經理人主導。在吳育賢確定不接班後，近一年來大億與小糸間緊張局面也獲得改善，新訂單已在近日落袋。大億公司強調，未來將延續以往大億與小糸緊密結合的互利關係。

日本小糸為全球重要車燈廠，是日本各車廠重要合作夥伴，並持有大億32%股權，長期以來與大億關係緊密，也是大億穩居台灣汽車車燈最大廠的重要因素，台灣組車廠車燈幾全由大億供應。

此前由於吳俊億之子吳育賢與日本方面關係緊張，今年以來大億交通幾乎拿不到來自車廠的大訂單，形成兩敗俱傷的局面。

法人分析，大億與小糸合作關係成就大億數十年來台灣最重要車燈OEM廠地位，幾乎國產車車燈都出自大億生產線。在汽車車燈要求技術愈來愈高，OEM廠同步開發能力更加講究下，大億與小糸合則兩利更在此次大億股臨會將大億少東吳育賢董事解除下，更被彰顯。

隨車廠賦予車燈更多功能，結合更多技術，許多消費者可能都是在發生碰撞後才知道現在換一個車燈很貴，功能、造型提升意味車燈廠投入開發的經費、模具打造等更是所費不貲。

大億少東吳育賢與小糸理念不合，今年以來雙方關係緊張，市場傳出小糸已尋求其他車燈業者有意另外建立合作關係，但大億與小糸要真正拋棄原本合作關係，都不划算，雙方排除歧見，重新回到原本合作關係，合則兩利才是此次股臨會真正意義。

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