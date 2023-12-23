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餐飲業2024爆展店潮 這二大餐飲集團明年要開50家新店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商餐飲（7705）董事長陳翔玢。記者林俊良／攝影
三商餐飲（7705）董事長陳翔玢。記者林俊良／攝影

餐飲業明年爆發展店潮，各大餐飲集團規劃明年的新開店數幾乎都是史上新高。包括剛上興櫃的築間和三商餐飲（7705）都喊出，明年將開50間新店，龍頭股王品（2727）則拚台灣淨增逾33家店，要比今年展店力道更大，另外，漢來美食（1268）明年預計開9~12家新店，豆府規劃開出12~15家，展店目標皆較今年積極。

餐飲業今年以來復甦動能強勁，反映民眾疫後聚餐需求增加，不少業者今年營運皆創下歷史新高。

顯示國內餐飲市場蓬勃發展。另一方面，餐飲業面臨食材、人力成本攀升，持續朝大型化發展，積極透過多品牌、複數店策略鯨吞市場，不僅可提高定價能力，也是提高利潤率的關鍵。

王品董事長陳正輝日前表示，目前看來明年餐飲市場和今年相當，整體內需市場呈現不錯的榮景，王品今年淨增加店數達33家，明年目標不低於今年淨增店數，並預計開出2~3個新品牌，包含會有一個西餐的新品牌。集團會持續發展火鍋、燒肉、西餐等品類，還有一些冒出頭的新品類，像是韓式料理，有助未來擴大布局。以王品截至上個月在台餐廳家數已來到335店估算，明年家數將超過370店。

漢來美食也表示，2024年進入展店上升期，包括「溜溜酸菜魚」、「上菜片皮鴨」專賣店及「漢來上海湯包」等品牌均有展店計畫，規畫再新展7～10家，加上主攻高價市場的鍋物及牛排館2家餐廳預計明年3月在台北漢來大飯店開幕，合計明年將新開9~12家店。

豆府（2752）明年也是加速展店的一年，公司表示，今年全台已開出12家新店，今年底家數規模來到70店，看好明年餐飲市場景氣，會更加著重中部以及南部地區展店， 2024年展店目標是12～15間，同時，2025年目標要達到百家門市。

甫上興櫃的築間和三商餐飲則是明年展店最為積極的餐飲集團，皆拚開出50家新店，有意為明年的上市櫃計畫增添營運動能。築間表示，目前開店進程都是已經簽約的，加盟的部分已經排到明年暑假。在品牌拓展方面，「築間酸菜魚」是明年拓店的主力品牌，首店在近日開幕營運，明年將一口氣開出30家，以街邊店、商場店型態並行拓展版圖，同時開放加盟。三商餐飲則全數直營店，目前旗下餐廳家數已來到401家，明年將朝450家目標邁進。

餐飲業 漢來美食 2024 王品 築間

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