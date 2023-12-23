餐飲業加薪搶人大作戰！ 這四大餐飲集團明年皆喊招募千人
餐飲業看好明年產業景氣仍旺，2024年迎大展店潮，各大餐飲集團為求拓店順利，紛紛招兵買馬。其中，王品（2727）喊出明年徵才目標將超過1200人，不僅高於今年徵才目標，且為行業之最，另豆府（2752）、築間、三商（2905）餐飲也皆表示，2024年預計招募人數達1000人，主要因應明年展店需求。而全家餐飲、亞洲藏壽司（2754）明年也各規劃招募500人。
各餐飲集團迎明年高速展店的同時，亦面對服務業缺工難題，除了運用數位轉型改善，並採加薪策略留住人才。亞洲藏壽司表示，12月已調整PT的時薪，調高5-10元不等，基本時薪調高到190-210元，若有專業技能時薪最高270元。在正職人員方面，可配合全台輪調的儲備店長含全勤獎金，月薪從42,000調高到47,000，一口氣調高5,000元。
築間也宣布，2024年將調高起薪，包括內外場服務人員、儲備幹部、區主管等起薪上調，調薪幅度5~8%。其中，內外場服務人員起薪37,500元起、儲備幹部48,000元起、區主管65,000元起。
全家餐飲明年將會有3-5%調薪幅度，另依整體績效及個人表現狀況，年度可領取3-8個月的激勵及績效獎金，表現優異者，今年年薪上看20個月以上，已創造出多位百萬年薪店長。
王品明年開出的正職職缺，以鍋類及鐵板燒品牌為主，鍋物品牌全年預計招募170名儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪40,000元起，培訓12個月、通過考核，有機會挑戰一年加薪一萬，月薪資突破60,000。鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等160名職缺，歷經一年半培訓、考核通過，月薪上看65,000萬。
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