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法藍瓷光點計畫展成果 韓國 Park Hyun Joon 奪首獎

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全體獲獎者合影，法藍瓷光點計畫提供400多萬新台幣獎金，支持設計師創作之路。法藍瓷／提供
全體獲獎者合影，法藍瓷光點計畫提供400多萬新台幣獎金，支持設計師創作之路。法藍瓷／提供

國際最大規模陶瓷獎學金-法藍瓷光點計畫，今（22）日於松山文創園區舉辦成果發布會與光點藝廊期間限定展開幕儀式。現場展示了來自韓國、台灣等國內外光點未來獎獲獎作品，與設計學子的精選佳作，呈現本屆光點計畫成果與當代陶瓷設計的多元風貌；評審表示，今年更有許多作品已跳脫單一的陶瓷形式，融合空間語彙，呈現出當代陶瓷的創新樣貌。

法藍瓷自2007年起舉辦法藍瓷陶瓷設計大賽，提供豐厚的獎金以及與市場接軌的參展活動，鼓勵陶瓷設計創新。2018年活動轉型為法藍瓷光點計畫，提供給全球學生申請陶瓷設計與藝術領域獎學金，至今已支持了400多件學生陶瓷創作，並提供近2000萬新台幣獎學金，點亮陶瓷設計新銳的創作之路。

法藍瓷光點計畫發起人陳立恆時表示，希望不僅能以實質獎金支持設計新銳的創作之路，更期待透過獎項鼓舞年輕設計師，勇於以陶瓷為載具傳遞對生活、對生命的感悟。陳立恆也肯定今年獲選的作品都十分優秀，有透過虛實相映的創作、傳承經典的創新，相信這些設計新星未來也能持續發光。

第四屆法藍瓷光點計畫共有來自25個國家、680件作品參加，透過16位來自產官學界的全球專業評選團，從中遴選出百件作品，各獲得3萬元「光點獎學金」。而「光點未來獎」則邀請全球的藝術家、設計師以「時空膠囊」為主題，藉由創作，為人類文明、陶瓷工藝尋找可能的未來。

經過激烈評選，首獎由韓國的Park Hyun Joon以「The Visible Space」脫穎而出，此作品透過創新的設計思維轉化文化建築語言，豐富陶瓷器型想像空間，獲評審肯定，奪首獎獎金60萬元，二獎得主也來自韓國，由Jung Youg Uk以「Trace」得名。

三獎為台灣的余成忠以「The Ripple of The Spring(12) 花漾(12)」獲得，余成忠說作品靈感是以水紋與花為主題，希望記錄下瞬間的美好，如同將時光凝聚於瓷，紀錄永恆。

評審團表示，此次的獲獎作品不僅切合題旨，也體現了非物質文化遺產的精神以及工藝的價值，令人驚豔及讚嘆。

法藍瓷光點計畫期間限定展，展出獲選的多元作品。法藍瓷／提供
法藍瓷光點計畫期間限定展，展出獲選的多元作品。法藍瓷／提供

法藍瓷 獎學金

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