信義文化基金會扎根倫理 扶植中小企業永續經營

信義文化基金會歡慶31周年，今（22）日舉辦「信義文化基金會31周年暨第一屆企業倫理長培育計畫成果發表會」，除了展示基金會扎根倫理、關懷人文與培育青創的成果外，更揭示第二屆企業倫理長培育計畫的啟動，免費提供三年ESG培訓課程並輔導參與企業永續轉型，做為給台灣的一份禮物，期望在企業倫理推廣與扶植中小企業邁向永續的路上，拓展更大影響力，推動台灣共好前行。

信義文化基金會信義文化基金會今（22）日舉辦「信義文化基金會31周年暨第一屆企業倫理長培育計畫成果發表會」，現場邀請台灣大學名譽教授孫震、信義文化基金會董事柴松林與許士軍等貴賓到場，也有來自全國逾30個社企、青創企業代表和南投縣民和國中濁岸合唱團師生共襄盛舉。

信義文化基金會董事長周俊吉今表示，「正確的價值觀與良善的行動，絕對是社會進步與永續的原動力」。他當年在信義房屋成立10周年時，就覺得要對社會有所回饋，想將信義精神「存仁心、行義路」的理念傳播得更遠，因此在1992年推動成立信義文化基金會，長期致力於企業倫理教育並關注人文關懷，對於公益與青創培力亦不遺餘力。

信義文化基金會表示，在過去的31年中，透過舉辦企業倫理扎根計畫、全國企業倫理教師營隊、大專校院企業倫理個案暨微電影競賽、企業倫理教材研發、學堂講座、podcast製作等活動，提供大專院校和有心致力於企業倫理的企業一個學習和交流的平台，以促進他們對企業倫理的認識和實踐，多年下來影響國內129位教授，累積112.5萬字論文，培育831位企業倫理種子老師共學。

此外，信義文化基金會也積極參與社會公益事業，推動人文關懷的理念。當年有感於921大地震讓南投信義鄉蒙受重創，為了讓當地學童能安心就學，信義文化基金會與信義房屋合作，於2000年開始設立「信義至善獎助學金」，幫助信義鄉小朋友能繼續求學，至今己邁入第23年，總贊助人數達5,658人次。

典禮特別邀請17年前以信義國中學子身分接受獎助，如今是信義房屋台南新市店房仲的林泓瑞上台分享這段特殊的信義緣份。

信義文化基金會指出，有鑒於ESG發展對企業永續經營的重要性日增，為協助社企與青創企業注入企業倫理精神、強化組織營運體質，信義文化基金會攜手信義房屋和社企流，在2021年推出全國首創的「企業倫理長培育計畫」，以三年為一期，提供免費ESG課程、資源媒合串連。

執行單位社企流執行長林以涵指出，第一屆計畫總計培育34家企業組織，近五成學員員工人數突破微型企業門檻，年營業額逐步成長，六成已達損益兩平，近全數邁向穩健營運管理。當中更促成多組學員合作，元初豆坊和幸福良食共同推出之黑豆漿，在全國通路販售，創下一年1500萬的銷售佳績。

展望未來，信義文化基金會表示，將繼續致力於推廣企業倫理和信義精神，期盼讓31年前種下的良善種子結果成林，和台灣一起永續前行。

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