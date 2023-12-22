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開飯、饗泰多進駐麗寶 Outlet Mall開幕推芋頭限定菜

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
饗泰多泰式風格餐廳麗寶店，不僅是該品牌台中第一家、也是全台第14家分店。記者宋健生/攝影
饗泰多泰式風格餐廳麗寶店，不僅是該品牌台中第一家、也是全台第14家分店。記者宋健生/攝影

台中人必衝的麗寶樂園跨年演唱會，今年很不一樣！饗賓餐旅集團旗下兩大人氣餐廳「開飯川食堂」、「饗泰多 泰式風格餐廳」攜手進軍台中麗寶Outlet Mall，今(22)日盛大開幕。品牌特別推出3道限定在地料理迎客，包括開飯川食堂的「芋香牛肉椒朋友」，以及饗泰多的「芋見冬粉卷」、「香芋甘蔗燜魚」。

開飯川食堂主打多樣化的川味料理，道道鮮香麻辣的經典好菜，包括人氣第一的「流口水雞」、熱辣翻騰「翻滾吧！肥腸」及鹹香夠味「催淚蛋」等菜色，都是店內招牌餐點。

由於正值大甲芋頭產季，台中麗寶店特別選用當令大甲芋頭，以主廚手切大甲芋頭絲炸至香酥，拌入鹹香牛肉大火快炒，芋香與牛肉的雙重口感，鹹香開胃超涮嘴。

而饗泰多泰式風格餐廳以獨家的2公分厚Q彈「冠軍月亮蝦餅」，還有濃郁下飯的「黃咖哩軟殼蟹」風靡全台，首次進軍中台灣，同樣選用當令芋頭，推出兩道限定菜，包括「芋見冬粉卷」以及「香芋甘蔗燜魚」。

其中「芋見冬粉卷」，是以芋頭絲、檸檬葉、冬粉包入春捲皮中酥炸，多層次口感，香酥脆口；「香芋甘蔗燜魚」，將芋頭塊與鮮嫩魚塊一起燜煮，加入甘蔗後微甜香氣昇華，再用一點點辣度點綴，讓濃「芋」中帶一點「泰」。

由於開飯川食堂、饗泰多泰式風格餐廳台中麗寶店座落於台中麗寶二期D區1樓，緊鄰「科莫湖Como Lake」，整個街廓仿造北義度假勝地「科莫湖Como Lake」，兩家門市也善用地景營造出絕佳用餐空間。

其中，開飯川食堂台中麗寶店，是品牌第29家分店，總坪數121坪，一共有156個座位數，大片落地玻璃用餐同時還能欣賞湖邊美景，彷彿置身於異國。

而饗泰多泰式風格餐廳台中麗寶店，不僅是該品牌台中第一家、也是全台第14家分店。總面積117.9坪、136個座位數，整體風格延續以往Chill&Fun的品牌調性，明亮繽紛的設計主軸，結合了麗寶水上樂園的歡樂景象，處處可見品牌代言人小象哥暢遊樂園玩耍的可愛身影。

慶祝新店開幕，開飯川食堂台中麗寶店推出活動促銷三重送，即日起至1月20日前單筆消費滿1,500元，送經典招牌「流口水雞」優惠券乙張；12月29日前於FB/IG打卡送外酥內嫩「鐵漢柔情」乙份；第三重五星送，1月5日前店內用餐並給予Google 5星好評送沁涼酸甜「仙楂烏梅湯」乙杯。

饗泰多泰式風格餐廳也同步推出三重活動促銷，即日起至1月21日前，來店消費就送明星菜99元優惠券；1月4日前來店內用，打卡就送「咔滋椒麻雞」乙份；好評五星送，1月21日前店內餐並給予Google5星好評送「摩摩喳喳」乙份。

饗泰多泰式風格餐廳以獨家2公分厚Q彈「冠軍月亮蝦餅」風靡全台。記者宋健生/攝影
饗泰多泰式風格餐廳以獨家2公分厚Q彈「冠軍月亮蝦餅」風靡全台。記者宋健生/攝影
饗賓集團人氣餐廳開飯川食堂、饗泰多泰式風格餐廳攜手進軍麗寶Outlet Mall。記者宋健生/攝影
饗賓集團人氣餐廳開飯川食堂、饗泰多泰式風格餐廳攜手進軍麗寶Outlet Mall。記者宋健生/攝影
饗泰多餐廳處處可見品牌代言人小象哥，暢遊樂園玩耍的可愛身影。記者宋健生/攝影
饗泰多餐廳處處可見品牌代言人小象哥，暢遊樂園玩耍的可愛身影。記者宋健生/攝影

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