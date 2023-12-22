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長榮海運人事異動 吳光輝升任總經理

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

長榮海運公司（2603）於今(22)日召開董事會，因原任總經理謝惠全屆齡退休，故會中通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理人事案，本項異動自2024年1月1日起生效。

吳光輝先畢業於中山大學企業管理研究所，於1987年進入長榮海運公司服務，歷經長榮集團關係企業財務單位主管，曾擔任長榮集團財務執行長，且曾派駐法國，其以財務領域之專業佐以前瞻性的視野協助制定公司營運策略。

長榮集團 長榮海運 2024

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