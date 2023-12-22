長榮海運人事異動 吳光輝升任總經理

「大發工業的違規造假醜聞，如果沒有好好止血，將危及Made in Japan的國際信譽...」日本國內輕自動車市占率高達30%、連續17年輕自動車新車販賣數第一的大發工業（ダイハツ工業），在2023年4月和5月連續被發現車輛檢測數據造假後，委託籌組第三方委員會進行調查，12月20日大發工業社長奧平總一郎以及第三方委員會委員長貝阿彌誠律師，共同召開記者會發表正式調查報告。

2023-12-22 16:38