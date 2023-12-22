高雄六大都更與四大捷運聯開案齊發，總案能高達1700億元，國城建設拿下四案、500億元，吃重的角色引起市場注目，國城集團在國內建築產業的位階扶搖直上，奠定國際級建商基礎。

上市建商主管說，高雄六大都更與四大捷運聯合開發案，除了國城集團外，吸引國內重量級企業參與，包括國揚、興富發、台灣人壽、麗寶、高興昌等，高雄都更商機在國內的能見度相當高。

國城集團表示，台灣地狹人稠，已開發成熟的都市地區越來越老舊，就要靠都市更新來扭轉。高雄過去因為可開發區域多，較不重視都市更新，但近年也大步展開，同時利用捷運聯開案基地爭取更多便利機能，並帶動建設開發，目前已有6個公辦都更基地及4個捷運聯開案基地。

盤點高雄市都市更新所在的區域，往往都是開發較早，成熟度高的地方，以高雄第一個公辦都更、位於捷運橘線鳳山國中站旁的2300坪土地來說，附近學校、市場、捷運都齊聚，生活機能非常成熟，在2018年時由國城建設得標，改為住宅建案「鳳山都更好」，預計打造地上15層、地下3層全齡宜居宅，1樓另外設有公共托嬰中心，規劃18-49坪產品，共計539戶住家，根據實價登錄顯示，目前已累積60筆交易，每坪成交價約33~37萬。

而前鎮區亞洲新灣區的「特貿三」都更案，占地約1.6萬坪基地位於港灣水岸廊帶最精華區位，原本採地上權方式招標，但經過數次流標後改以公辦都更、權利變換進行，果然吸引開發商目光，最終由國城、興富發、國揚等3個團隊取得。

其中，由國城與高興昌合組的智匯方舟拿下的南之南基地，更找日本知名建築大師「安藤忠雄」，聯手打造全球唯一住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案，並捐建智匯學院、托育家園合計654坪公益設施，備受外界期待。

另外，高雄市議會舊址公辦都更案則由台灣人壽獲選為最優申請人，而左營機20公辦都更案，北基地僅尚發營造一家投標，已通過資格審查，南基地則流標，接下來高雄還有岡山新行政中心、左營高鐵科技之心等2個公辦都更案招商中。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，公辦都更的基地多屬於公有面積大或比例較高的土地，藉由公有土地的更新，引導地區開發定位及都市發展方向，並帶動周邊私有地更新，扮演火車頭的角色。

舉例來說，台北市士林區華榮市場、大同區斯文里三期等都是公辦都更的成功案例，近期最值得期待的則是雙子星聯開案。

不僅如此，高雄的捷運聯開案同樣也是在精華區段，例如位於前金區的捷運橘線O4市議會站聯開案，已由麗寶集團得標並興建中。

捷運橘線O13大東文化中心站聯開案緊鄰大東文化藝術中心、大東濕地公園、高雄市立鳳山醫院等，所在的光遠路商圈更是熱鬧，由國城建設及高興昌聯手拿下；捷運黃線Y10站聯開案附近除了將有捷運站之外，也鄰近台鐵民族站，更緊鄰鐵路地下化之後的綠園道，最優申請人同樣也是國城建設及高興昌。至於捷運橘線O10衛武營站聯開案則在招商中。 高雄六大都更與四大捷運聯開1700億，國城建設扮要角。

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